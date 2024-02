Disney+: Beste Stars-Wars-Serie kommt früher als gedacht zurück

Eine der beliebtesten Star-Wars-Serien auf Disney+ könnte recht bald mit der 2. Staffel zurückkommen. In einem kürzlichen Interview spricht Dune-Star Stellan Skarsgård über den Release-Zeitraum.

Andor: 2. Staffel könnte noch 2024 erscheinen

Andor ist ohne Frage eine der erfolgreichsten und besten Star-Wars-Serien auf Disney+ (jetzt ansehen). Dass es eine zweite und letzte Staffel geben wird, war bislang klar – doch der Release-Zeitraum wurde noch nicht verraten. Bislang haben Fans eigentlich erst mit einem Release nächstes Jahr gerechnet, doch Andor- und Dune-Star Stellan Skarsgård ist da etwas optimistischer.

In einem kürzlichen Interview zu Dune Part 2 hat Skarsgård verraten, dass er mit einem etwas näheren Release der zweiten Staffel rechnet:

Es wird wahrscheinlich am Ende des Jahres herauskommen, oder Anfang des nächsten Jahres. (Quelle: GamesRadar)

Skarsgård erklärt außerdem, dass es nicht nur die letzte Staffel sein wird, sondern auch dort endet, wo der Film Rogue One beginnt. Er gibt im selben Interview zu, dass er schon die erste Staffel sehr mochte und er außerdem glaubt, die zweite würde sehr gut werden – „Es ist wie Star Wars für Erwachsene.“

Ihr habt Andor bisher verpasst? Schaut in den Trailer und holt die Serie unbedingt nach:

Andor - Trailer 2 Deutsch

2024 soll auch die neue Serie Star Wars: The Acolyte erscheinen

Falls ihr auf mehr Star Wars in diesem Jahr hofft, so will euch Disney+ nicht enttäuschen. Geplant für das Jahr 2024 ist nämlich noch die Serie Star Wars: The Acolyte. Zwar gibt es bisher keinen Trailer, doch mehrere der Stars sind schon bekannt: Amandla Stenberg (Rue in Die Tribute von Panem) spielt etwa die Sith-Akolythin Aura und Lee Jung-jae (Hauptdarsteller in Squid Game) spielt den Jedi-Meister Paul.

In Star Wars: The Acolyte untersucht eine ehemalige Padawanin mit ihrem Jedi-Meister mehrere mysteriöse Verbrechen. The Acolyte soll etwa 70 Jahre vor Star Wars Episode 1 spielen. Ein genauer Release-Termin steht leider noch nicht fest.