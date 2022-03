Es ist soweit: Marvel wirft euch den nächsten Trailer einer brandneuen Serie zu, und dieses Mal ist es genau das, was so manche von euch vielleicht gebrauchen können: gute Laune! Ms. Marvel hat einen bombastischen Trailer spendiert bekommen – und ganz nebenbei ist die neue Heldin auch genau das, was Marvel bis jetzt gefehlt hat.

Disney+ Facts

Die junge Marvel-Riege wird um eine Superheldin erweitert, die es so noch nie gegeben hat – und das nicht nur vom Namen und ihren Kräften her. Der neue Trailer verschafft euch einen ersten Einblick in die bunte Welt von Ms. Marvel, einer US-amerikanisch-pakistanischen Schülerin, die plötzlich ihre polymorphen Fähigkeiten entdeckt.

Schaut in den Trailer zu Ms. Marvel – es lohnt sich!

Marvel Studios’ Ms. Marvel: Offizieller Trailer für Disney+

Ms. Marvel: Endlich eine etwas andere Superheldin!

Kamala Khan ist 16 Jahre alt, ziemlich klug, eine Gamerin und schreibt in ihrer Freizeit Fan-Fictions: Geschichten über ihre Helden also, denn sie selbst ist Avenger-Fan und besonders begeistert von Captain Marvel. Als sie eines Tages ihre eigenen polymorphen Kräfte entdeckt, geht ein Traum für sie in Erfüllung. Aber natürlich ist das Superheldendasein nicht nur von Freude geprägt.

Während der Trailer für die typisch gute Marvel-Qualität der Serie spricht, ist Ms. Marvel selbst aber auch eine besondere Figur – und zwar eine, die bis jetzt im MCU gefehlt hat. Sie ist die allererste Superheldin mit pakistanischer Herkunft, ebenso wie sie die allererste Gamerin im Team ist. Zudem bricht sie mit dem Jahrzehnte andauernden Mantra von ultradünnen Superheldinnen, die unmögliche Körpermaße haben und ihre weiblichen Merkmale in unbequemen Outfits zur Schau stellen: Kamala ist einfach eine ganz normale Schülerin, mit einem ganz normalen Körper – und damit ist sie eine Seltenheit, die hoffentlich bald zur Normalität wird.

Ms. Marvel wird ab. 8 Juni auf Disney+ erscheinen, bis zum Start ist es also noch eine kleine Weile hin. Zwischendurch kommt auf Disney+ aber Moon Knight mit Oscar Isaac – eine weitere neue MCU-Serie, die ein echter Hit werden könnte, nach dem fantastischen Trailer zu schließen. Moon Knight erscheint bereits am 30. März 2022!