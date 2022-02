Der Februar 2022 ist auch bei Disney+ angekommen, das mittlerweile ein ernsthafter Konkurrent für Netflix geworden ist. Wir stellen euch drei Highlights im neuen Monat vor, darunter The Walking Dead und ein hochgepriesener Kinofilm, der erst vor Kurzem noch auf der großen Leinwand lief.

The Walking Dead – Staffel 11B

Streamt den zweiten Teil der 11. Staffel ab 21. Februar auf Disney+.

Das Finale ist fast da: Nach ganzen zwölf Jahren endet The Walking Dead mit der 11. Staffel, doch die wird so schnell nicht vorbeigehen. In drei Staffelteilen wird das Finale erscheinen, mit jeweils acht Folgen. Die ersten Folgen sind bereits online und der zweite Schub an Folgen kann ab 21. Februar auf Disney+ gestreamt werden. Die allerletzten Episoden erscheinen dann wahrscheinlich noch im Jahr 2022 – wann genau jedoch, ist noch nicht bekannt.

The French Dispatch

Streamt The French Dispatch ab 23. Februar auf Disney+.

Wes Anderson hat einen neuen Film ins Kino gebracht, der bald frei auf Disney+ gestreamt werden kann: In The French Dispatch taucht ihr in das fiktive Frankreich des 20. Jahrhunderts ein. Ein amerikanischer Außenposten veröffentlicht Geschichten in dem Magazin „The French Dispatch“; und genau um diese Storys soll es im Film gehen. Besonders ist auch das Staraufgebot – mit dabei sind Tilda Swinton, Timothée Chalamet, Bill Murray, Benicio Del Toro, Owen Wilson, Willem Dafoe, Saoirse Ronan, Edward Norton, Christoph Waltz und mehr bekannte Gesichter.

Pam & Tommy

Streamt Pam & Tommy ab jetzt auf Disney+.

Mit Sebastian Stan und Lily James in den Hauptrollen, zeigt die Mini-Dramaserie Pam & Tommy die rasante Beziehung zwischen Pamela Anderson und Tommy Lee, die nur 96 Stunden nach dem ersten Treffen 1995 geheiratet haben. Während der dreijährigen Ehe kam es zu Missbrauchsvorfällen, zudem behandelt die Serie auch den Sextape-Skandal, bei dem mehrere intime Filme der beiden im Internet gelandet sind.

Und für alle Zeichentrickfans: Die 17. Staffel von American Dad kann ab jetzt auch auf Disney+ gestreamt werden, wobei jeden Mittwoch eine neue Folge erscheint. Übrigens könnt ihr euch im März dann schon auf die nächste Marvel-Serie freuen – Moon Knight erscheint ab Ende März auf Disney+.