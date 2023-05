Das MCU hat jede Menge Fans innerhalb der letzten Jahre verloren. Erst der kürzlich erschienene Marvel-Film Guardians of the Galaxy 3 zieht die Superhelden-Fans wieder massenweise ins Kino. Disney+ hat abgesehen davon aber noch ein Ass im Ärmel.

Disney+ Facts

Kann sich das MCU wieder aufrappeln? Neue Infos zu Loki Staffel 2 sind vielversprechend

Der Hype um das MCU hat innerhalb der letzten Jahre immer weiter abgenommen. Nach mehreren halb gescheiterten Serien und Kinofilmen ist das große Marvel-Universum nur noch ein Schatten seiner Selbst. Doch das Schicksal könnte sich immer noch wenden.

Einige Marvel-Serien auf Disney+ waren nämlich mehr als vielversprechend, darunter Loki und WandaVision. Während WandaVision wahrscheinlich keine zweite Staffel bekommt, bleibt Loki als Hoffnungsschimmer am Horizont: Die verrückte Zeitreisen-Serie mit dem berüchtigten Antiheld Loki wird voraussichtlich im Sommer 2023 in die zweite Staffel starten.

Kino.de erklärt euch, was euch in den kommenden MCU-Filmen und -Serien erwartet:

MCU-Filme und Serien: Das kommt in Marvels Multiverse Saga Abonniere uns

auf YouTube

Während bisher noch so gut wie nichts über die Fortsetzung bekannt war, deuten geleakte Merch-Bilder neue Charaktere und Story-Details an (Quelle der Bilder: The Direct). Besonders interessant ist die zweite Staffel von Loki aber, da sie sehr wahrscheinlich eine große Rolle in der Multiverse-Saga spielen wird – jener großen Storyline, die schließen in den kommenden Avenger-Filmen kulminieren wird. Der große Widersacher der Avengers wird demnach wohl Kang, der Eroberer sein. Zuletzt konnten Fans ihn in Ant-Man and the Wasp: Quantumania sehen, doch als erstes ist er in Staffel 1 von Loki aufgetreten.

Die geleakten Merch-Bilder von Loki Staffel 2 zeigen Mobius M. Mobius in einem Raumanzug, was andeutet, dass er nicht nur durch die Zeit, sondern auch durch den Weltraum reisen muss. Weiterhin lässt sich aus den Motiven ableiten, dass die Zeitreiseorganisation TVA einen Umbruch in der zweiten Staffel erleben wird. Schließlich zeigt ein Merchandise-Bild, dass Schauspieler Ke Huy Quan (Everything Everywhere All at Once) eine Rolle in der Serie erhalten wird.

Nachdem Loki am Ende der ersten Staffel in ein Paralleluniversum geschleudert wurde, deutet die Post-Credit-Szene von Ant-Man and the Wasp: Quantumania zudem an, dass Mobius und Loki wieder vereint werden. Ihr großer Feind ist sicherlich wieder Kang, weshalb die zweite Staffel von Loki zentral in der Entwicklung des primären MCU-Plots sein könnte.