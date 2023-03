Wie lange müssen Fans des Marvel Cinematic Universe eigentlich auf eine neue Serie bei Disney+ warten? Ursprünglich sollte es schon im Frühjahr Nachschub geben, doch der jetzt kolportierte Termin sorgt für Kopfschütteln, denn Geduld ist gefragt.

Disney+ Facts

Mitte Oktober lief die letzte Episode von „She-Hulk: Die Anwältin“ bei Disney+. Über 5 Monate ist dies nun her und eine neue MCU-Serie ist noch immer nicht in Sicht. Dabei sollte doch eigentlich „Secret Invasion“ bereits im Frühjahr starten. Über Verzögerungen wurde bereits spekuliert, nun gibt es die Bestätigung.

Disney+ bringt nächste Marvel-Serie erst zum Sommer

Wie Disney+ zwischenzeitlich auf der eigenen Webseite kommunizierte, wird die nächste Marvel-Serie erst viel später an den Start gehen. Konkret soll „Secret Invasion“ demnach am 21. Juni 2023 veröffentlicht werden. Zuvor war der Mai im Gespräch. Den Termin im Frühjahr lässt Disney aber verstreichen und entscheidet sich stattdessen für einen Serienstart pünktlich zum Sommeranfang (Quelle: The Direct).

Im Mai müssen Marvel-Fans aber dennoch nicht auf Neues verzichten, müssen für „Guardians of the Galaxy Vol. 3“ aber hierzulande ab dem 3. Mai 2023 dann ins Kino gehen.

Einen ersten Trailer zu „Secret Invasion“ bekamen wir schon im letzten Jahr zu sehen:

Secret Invasion - Trailer Deutsch

In „Secret Invasion“ gibt es dann ein Wiedersehen mit Samuel L. Jackson als Nick Fury und Ben Mendelsohn als Talos. Gemeinsam werden die mit der Hilfe weiterer bekannter Gesichter (unter anderem Cobie Smulders als Maria Hill und Martin Freeman als Agent Everett K. Ross) die Erde vor einer heimlichen Invasion der Skrulls beschützen.

Disney tritt ordentlich auf die Bremse

Der verspätete Start von „Secret Invasion“ ist ein deutliches Zeichen für die neue Strategie bei Disney+. Künftig will man wohl eher Klasse statt Masse und deshalb weniger MCU-Serien im Jahr veröffentlichen. Rechnen können wir demnach im Spätsommer noch mit der zweiten Staffel von Loki.

Was danach kommt? Ungewiss. Ursprünglich angekündigt war ja noch für den Herbst „ Ironheart“, doch dazu wird es wohl erst mal nicht kommen. In den Startlöchern steht ebenso noch die zweite Staffel von „What if…?“, auch diese hat noch kein Startdatum.

Der eigentlich schon mal für 2023 bestätigte Rest dürfte ebenso nicht mehr in diesem Jahr veröffentlicht werden. Ergo: Mit „Echo“, „X-Men ’97“ und „Agatha: Zirkel des Chaos“ solltet ihr lieber nicht mehr direkt rechnen. Eine Veröffentlichung steht dann wohl erst für 2024 an.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.