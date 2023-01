Im Gegensatz zu Netflix bekommen Kundinnen und Kunden bei Disney+ generell die beste Bild- und Tonqualität ohne Aufpreis. Noch in diesem Jahr wird sich das Angebot nochmals verbessern – DTS-Audio hält erstmals Einzug.

Disney+ Facts

Wer beste 4K-Qualität will, muss bei Netflix das größte Paket nehmen. Nicht so bei Disney+, der Streaming-Anbieter macht da keinen Unterschied und bietet stets auch ohne Aufpreis das technische Maximum bei Bild und Ton an. Noch in diesem Jahr wird sich mit DTS-Audio ein weiteres Feature hinzugesellen (Quelle: WinFuture).

Disney+ will DTS-Audio noch 2023 einführen

Normalerweise setzen die Streaming-Dienste Apple TV+, Amazon Prime Video, Netflix und eben auch Disney+ auf Dolby-Technik beim Sound. Zur Verfügung stehen demzufolge Dolby Digital und Digital Plus für Soundtracks mit bis zu 7.1 Kanälen und die Variante Dolby Atmos für 3D-Sound. Das Konkurrenzprodukt DTS-Audio hingegen sucht man vergebens.

Doch dies wird sich bei Disney+ 2023 ändern, denn der Anbieter plant, seine IMAX-Enhanced-Filme entsprechend zu erweitern und DTS-Audio als Option zur Verfügung zu stellen. Der Vorteil von DTS-Audio: Das Mehrkanal-Tonsystem bietet höhere Bitraten von bis zu 1,5 Mbit/s, deutlich höher als bei Dolby Digital. Damit soll der Klang dann auch entsprechend besser sein, so sagt man.

Was dieses Jahr zu Disney+ an Serien und Filmen kommt:

Highlights 2023 auf Disney+

Zuerst eingesetzt werden soll der „IMAX Signature Sound von DTS“ bei einer Reihe von Filmen aus dem MCU (Marvel Cinematic Universe). Möchtet ihr davon profitieren, müsst ihr aber auch noch kompatible und damit zertifizierte Hardware besitzen. Zum Start sollen laut Disney+ IMAX-Enhanced-zertifizierte Fernsehgeräte von Herstellern wie Sony und Hisense unterstützt werden. Aber auch Receiver von Denon, Marantz und JBL werden funktionieren.

Release-Termin noch offen

Einen genauen Termin für die Einführung des neuen Audio-Features gibt es noch nicht. Gerüchteweise wurde hier und da aber der Streaming-Start von „Black Panther: Wakanda Forever“ als Gelegenheit genannt. Der neueste Marvel-Film kann ab dem 1. Februar 2023 auf Disney+ gesehen werden. Die momentane Seite zum Film bei Disney+ nennt zwar das Format IMAX Enhanced, aber bis jetzt noch nicht gezielt DTS-Audio. Es bleibt abzuwarten.