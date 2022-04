Disney+ hat einen Fehler beim Einzug der Abo-Gebühren eingeräumt. Bei vielen Nutzern des beliebten Streaming-Dienstes wurde eine falsche Summe vom Konto abgebucht. Mittlerweile hat sich Disney+ zur Angelegenheit geäußert und erklärt, wie es nun weitergeht.

Disney+ Facts

Neben Netflix und Amazon Prime Video hat sich Disney+ zum dritten großen Streaming-Anbieter entwickelt – und das in weniger als zwei Jahren. Selbst die große Preiserhöhung im vergangenen Jahr tat dem Erfolg keinen Abbruch: Von 69,99 Euro auf 89,90 Euro stieg der Jahrespreis.

Entsprechend überrascht blickten viele Abonnenten auf ihren Kontoauszug, als Disney+ vor kurzem 69,99 Euro abbuchte. Hat der Streaming-Anbieter in diesen Teuer-Zeiten vielleicht ein Erbarmen und die Preiserhöhung still und heimlich wieder zurückgezogen? Leider nein, wie sich jetzt herausstellt.

Disney+ kündigt an: Zweite Abbuchung erfolgt noch

Laut Disney+ handelte es sich hier lediglich um einen Abrechnungsfehler (Quelle: Caschy). Die Differenz zum eigentlich fälligen Beitrag, rund 20 Euro also, soll in einer zweiten Abbuchung vom Konto eingezogen werden. Die entsprechenden Nutzer scheint Disney+ gestaffelt zu informieren, wie einige Kommentare bei Caschys Blog nahelegen. Einige wurden bereits in Kenntnis gesetzt, andere wiederum nicht.

Wer ein Abo von Disney+ besitzt und zuletzt nur 69,99 Euro zahlen musste, sollte also mal seinen Kontoauszug checken. Dort dürfte bald eine zusätzliche Abbuchung in Höhe 19,91 Euro zu finden sein.

Disney+ will günstigeres, werbefinanziertes Abo anbieten

Ende des Jahres möchte Disney+ ein günstigeres Abo anbieten, das sich über Werbung finanziert. Das soll zunächst im US-amerikanischen Heimatmarkt starten und im Folgejahr, also 2023, auch in international und damit wohl auch in Deutschland erhältlich gemacht werden. Konkrete Preisangaben hat Disney+ bisher aber nicht genannt.