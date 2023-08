Disney+: So geht es mit Guardians of the Galaxy weiter

Seit einiger Zeit können Fans der Filmreihe „Guardians of the Galaxy“ den dritten Teil auf Disney+ streamen. Obwohl das Ende bereits andeutet, dass ein bestimmter Charakter zurückkehren wird, ist die eigentliche Fortsetzung noch unbekannt. Doch der ehemalige Produzent der Reihe hat bereits etwas verraten.

Legendary Star Lord: Ein Legende kehrt zurück

Das Ende von „Guardians of the Galaxy Vol. 3“ lässt bereits erahnen, dass Chris Pratt in seiner Rolle als Star-Lord zurückkehren wird und ein Spin-off mit ihm zu erwarten ist. Zwar wird an dieser Geschichte der ursprüngliche Produzent James Gunn nicht mehr mitarbeiten, da er zu viel mit DC-Projekten (die Konkurrenz von Marvel) zu tun hat, nichtsdestotrotz hat er ein paar Dinge zu diesem Spin-off gesagt.

Im Audiokommentar zu „Guardians of the Galaxy Vol. 3“ verrät der Produzent, dass es schon lange zur Debatte steht, mit Chris Pratt einen Star-Lord-Ableger zu produzieren. Dabei möchte er die Geschichte erzählen, wie sich der Star-Lord an die Erde gewöhnen muss, ähnlich wie ein Mensch, der sich in einer ihm unbekannten Alien-Umgebung zurechtzufinden hat.

Den Audiokommentar könnt ihr euch zusammen mit dem Video-on-Demand zu „Guardians of the Galaxy Vol. 3“ hier kaufen:

James Gunn: „Ich kann es kaum erwarten, den Film zu sehen“

Der Produzent spricht weiterhin davon, dass er selbst es kaum erwarten kann, das Spin-off mit Star-Lord zu sehen, auch wenn er selbst daran nicht mehr beteiligt sein wird. Natürlich könne er nicht vorhersehen, ob Marvel nicht doch eine völlig andere Geschichte mit dem Charakter verfolgen möchte, doch für ihn scheint seine Idee das wahrscheinlichste Szenario zu sein. (Quelle: thedirect.com)

Spekulationen darüber, ob Chris Pratt eventuell mit James Gunn im DCU zusammenfinden wird, sind unterdessen ebenfalls laut geworden. Auf dem Kurznachrichtendienst Threads hat sich ein Fan gewünscht, dass unter anderem Chris Pratt sich in der nächsten Staffel von „PeaceMaker“ selbst spielen solle. James Gunn beteuert, dass es einen Grund gibt, wieso sich DC-Charaktere nie selbst spielen, allerdings hat diese Aussage dazu geführt, dass Fans spekulieren, ob Chris Pratt nicht bereits im DCU verankert sei. (Quelle: Threads)

Es bleibt also weiterhin spannend, in welche Richtung sich das Star-Lord-Spin-off bewegen wird und ob ihr Chris Pratt eventuell zukünftig auch im DCU sehen werdet.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.