Eigentlich gingen auch wir davon aus, dass sich die Fans hierzulande noch bis Ende März gedulden müssten. Doch jetzt kommt es anders und Disney+ überrascht mit einem Frühstart der 3. Staffel von „The Orville“.

Disney+ Facts

Hierzulande läuft die 3. Staffel von „The Orville“ im Moment auf Pro 7 – mit Werbung versteht sich. Anderswo jedoch ist „The Orville – New Horizons“, so der Name der aktuellen Staffel, bei Disney+ schon komplett und ohne Werbeunterbrechungen verfügbar. Wer beispielsweise mit einem kanadischen VPN-Server schaut, der kann so schon alle Folgen sehen – wir berichteten über diesen Trick.

Jetzt schon bei Disney+ in Deutschland: The Orville – New Horizons

Regulär ging man davon aus, dass die neuen Folgen erst Ende März auf Disney+ in Deutschland landen, nämlich dann, wenn alle 10 Folgen bei Pro 7 gesendet wurden. Doch so lange müsst ihr nicht mehr warten. Ab sofort und damit schon seit dem 18. Januar findet sich nun jeden Mittwoch eine neue Folge bei dem Streaming-Dienst. Großartig Werbung hat Disney+ dafür ja nicht gemacht, selbst wir wurden von diesem Frühstart so ziemlich überrascht.

Die dritte Staffel hat es in sich – kleiner Vorgeschmack:

The Orville: New Horizons – Trailer von Disney+

Lohnen tut sich die Science-Fiction-Serie von Family-Guy-Erfinder Seth MacFarlane in jedem Fall. Wer Star Trek TNG (Raumschiff Enterprise – Das nächste Jahrhundert) mochte, der wird „The Orville“ erst recht lieben. Geschichten mit Herz und Verstand, über die es sich schon mal lohnt nachzudenken. Dass dabei der Humor nicht zu kurz kommt, ist ebenso erwähnenswert.

Muss man gesehen haben

Die Serie in Gänze kommt bei Rotten Tomatoes auf 77 Prozent (89 Prozent beim Zuschauer-Voting), die dritte Staffel erreicht sogar 100 Prozent bei den Profi-Kritikern. Da kann man wohl tatsächlich von einer der besten gegenwärtigen Serien sprechen. Besonders toll: Die Folgen der aktuellen Staffel sind oftmals weit über eine Stunde lang und damit quasi auf Spielfilmlänge.

Kurzum: Wer auf Werbung keinen Bock hat, der darf sich jetzt bei Disney+ jeden Mittwoch auf eine neue Folge hochkarätiger Streaming-Unterhaltung freuen. Captain Ed Mercer (Seth MacFarlan) und die Crew der Orville erwarten euch an Bord.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.