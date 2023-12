Disney+ springt ein: Wer zu spät kommt, braucht ein Abo

Weihnachten 2023 ist vorbei und vielleicht habt ihr in diesem Jahr einen der großen Klassiker im TV verpasst. Wenn ihr aber „Kevin – Allein zu Haus“ dennoch sehen möchtet, benötigt ihr ein Abo von Disney+. Der Streaming-Dienst zeigt nämlich den Film und noch viel mehr quasi rund um die Uhr.

Ganze 33 Jahre hat „Kevin – Allein zu Haus“ schon auf dem Buckel und doch will man die grandiose Weihnachtskomödie von John Hughes und Chris Columbus immer wieder sehen. Mittlerweile gehört der Film zu den echten Klassikern. Wer „Kevin – Allein zu Haus“ (im Original „Home Alone“) dieses Weihnachten sehen will, der muss hierzulande beim Privatsender SAT.1 einschalten.

Weihnachtsklassiker „Kevin – Allein zu Haus“: Hier im TV zu sehen

Die zeigen den Film nämlich seit zig Jahren immer pünktlich zum großen Fest. Heiligabend am 24. Dezember 2023 um 20:15 Uhr ist es so weit. Wer den Termin verpasst, der hat am darauffolgenden ersten Weihnachtsfeiertag nochmals die Chance dazu, denn dann wiederholt SAT.1 „Kevin – Allein zu Haus“ um 17:50 Uhr.

Wer dann noch die nicht minder kultige Fortsetzung „Kevin – Allein in New York“ aus dem Jahr 1992 sehen möchte, der muss dranbleiben und bei SAT.1 am selben Tag um 20:15 Uhr einschalten. Wiederholt wird der Film am darauffolgenden zweiten Weihnachtsfeiertag um 17:35 Uhr. Hier nochmals die Termine übersichtlich aufgelistet:

Kevin – Allein zu Haus: am 24.12.2023 um 20:15 Uhr bei SAT.1 (Wiederholung am 25.12.2023 um 17:50 Uhr)

(Wiederholung am 25.12.2023 um 17:50 Uhr) Kevin – Allein in New York: am 25.12.2023 um 20:15 Uhr bei SAT.1 (Wiederholung am 26.12.2023 um 17:35 Uhr)

Über etwaige weitere Fortsetzungen und Neuverfilmungen legen wir lieber den Mantel des Schweigens, denn die sind weder sehenswert noch gehören die zu den echten Weihnachtsklassikern.

Zu jeder Zeit bei Disney+

Nicht unerwähnt bleiben darf der Hinweis auf die Streaming-Dienste. Beide Kevin-Filme könnt ihr auch im direkten Abruf sehen, allerdings nicht bei Netflix oder Amazon Prime Video. Dafür braucht es dann schon ein Abonnement von Disney+.

Beide Filme könnt ihr dort ohne Aufpreis im regulären Abo in bester Qualität zu jeder Wunschzeit sehen und dies sogar in 4K Ultra HD und HDR:

Wer kein Abo bei Disney+ hat, kann die beiden Filme dann immer noch beispielsweise als Video on Demand bei Amazon leihen oder direkt kaufen (bei Amazon ansehen).

