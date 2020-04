Disney+ ist der neue Star am Streaming-Himmel, den Start hat sich der Netflix-Konkurrent mit einer fragwürdigen Entscheidung aber etwas versaut. Das soll sich bald ändern, verspricht der Konzern.

In Zeiten, in denen man XXL-Fernseher mit 4K-Auflösung zum Spottpreis hinterher geschmissen bekommt, vergisst man schnell, dass die TV-Welt vor nicht allzu langer Zeit noch ganz anders aussah. Kleine Röhrenfernseher im 4:3-Format waren die Regel – und darauf zugeschnitten wurden in der Vergangenheit Filme und vor allem TV-Serien produziert. Auch bei der Serie „Die Simpsons“ ist das der Fall, was zum Start von Disney+ zu einigem Unmut geführt hat.

Denn statt die älteren Folgen der Kult-Serie im ursprünglichen 4:3-Format auszustrahlen, hat sich der Streaming-Dienst dazu entschieden, auf 16:9 zu setzen und einfach ins Bild hineinzuzoomen. Was sich nach einer Petitesse anhört, hat oftmals aber ganz praktische Probleme, denn viele visuelle Gags gehen deshalb verloren. Ein Tweet macht das deutlich:

All the classic Simpsons episodes on Disney+ are in cropped widescreen format -- this means you miss out on tons of great visual jokes, like how Duff, Duff Lite and Duff Dry all come from the same tube. pic.twitter.com/cTy9adulFl