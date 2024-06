Disney+ tritt an: Zwei Tage vor der EM 2024 geht es endlich los

Wer kennt ihn nicht? Ryan Reynolds in seiner Paraderolle des „Deadpool“. Im Juli gibt es ein Wiedersehen mit ihm im Kino, doch bereits zuvor muss der Kanadier auf Disney+ noch zum dritten Mal einen walisischen Fußballverein retten – „Welcome to Wrexham“ geht jetzt endlich in die Verlängerung – zwei Tage vor der Fußball-Europameisterschaft 2024.

Marvel-Fans auf der ganzen Welt blicken auf den 26. Juli 2024, denn dann startet „Deadpool & Wolverine“ endlich in den Kinos. Nach Deadpool 2 aus dem Jahr 2018 ist es bereits der dritte Auftritt für Ryan Reynolds als Anti-Held im dunkelroten Superhelden-Anzug und der einzige Kinofilm des MCU in diesem Jahr – was für ein Fest.

Welcome to Wrexham: Bei Disney+ kommt jetzt endlich die 3. Staffel

Doch „Deadpool“ hat noch einen anderen Job. Im Herbst 2020 kauften nämlich Reynolds und sein Schauspieler-Kollege Rob McElhenney den walisischen Fußballverein AFC Wrexham. Das Ziel: Den Traditionsclub – gegründet 1864 – wieder ganz nach vorne bringen. Begleitet wird dieses Unterfangen von der Doku-Serie „Welcome to Wrexham“. Die läuft seit August 2022 auf dem US-amerikanischen Sender FX und hierzulande bei Disney+.

Die dritte Staffel von „Welcome to Wrexham“ läuft im Juni endlich auch auf Disney+:

Welcome to Wrexham – Staffel 3 (Trailer)

Ein voller Erfolg, denn mittlerweile befindet sich die Serie schon in der dritten Staffel und eine vierte Staffel wurde erst im Mai bestätigt. Auf besagte dritte Staffel mussten deutschen Zuschauer aber noch warten. Bei FX in den USA konnte man die bereits seit dem 2. Mai sehen, die letzte der 8 Episoden wird dort am 13. Juni ausgestrahlt. Hierzulande verrät jetzt auch Disney+ endlich den Starttermin. Am 12. Juni 2024 geht es endlich los – Anstoß zur aktuellen Staffel (bei Disney+ ansehen).

Kleiner Spoiler-Alarm: Am 13. April sicherte sich der AFC Wrexham den zweiten Aufstieg in Folge. Damit spielt der Verein in der nächsten Saison in der EFL League One – nach der Premier League und der EFL Championship die dritthöchste Spielklasse im englischen Fußball.

Pflichtprogramm für alle Doku-Liebhaber und Sportliebhaber

Aber auch die begleitende Doku-Serie ist erfolgreich bei Kritikern und Publikum. Eine IMDb-Bewertung von 8,3 Punkten macht „Welcome to Wrexham“ zum absoluten Pflichtprogramm. Wer noch Zweifel hat, der sollte sich das Profi-Votum von 94 Prozent bei Rotten Tomatoes näher anschauen. Auch die Zuschauer auf der Plattform sind zu 88 Prozent von der Serie angetan.

Kurzum: „Deadpool“ kann noch mehr als das MCU retten, auch beim Fußball schlägt sich Ryan Reynolds als Clubeigentümer nicht schlecht. Wer also im Monat der Fußball-Europameisterschaft nicht genug vom runden Leder bekommen kann, der sollte unbedingt mal bei Disney+ reinschauen.