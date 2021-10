Die letzte Oktoberwoche ist angebrochen und mit ihr auch die Vorbereitungen zu Halloween: Ob ihr den Gruseltag nun feiert oder nicht – Disney+ und Amazon Prime Video haben ein paar hübsche Horror-Blockbuster im Angebot, die wunderbar zum herbstlichen Wetter passen.

ES auf Amazon Prime Video

Stephen Kings Horrormeisterwerk ES wurde bereits mehrere Male verfilmt und das stets in guter Qualität: In der neuesten Adaption aus dem Jahr 2017 portraitiert Schauspieler Bill Skarsgård meisterhaft den Horrorclown, der die Kinder einer US-amerikanischen Kleinstadt heimsucht. Eine Gruppe von Schülern will dem Geheimnis der Verschwundenen auf den Grund gehen – was sie dabei entdecken, übersteigt jedoch ihre Vorstellungen.

ES ist in zwei Filme aufgeteilt; bislang ist aber erst einmal nur Teil 1 auf Amazon Prime Video erschienen. Bei Interesse könnt ihr ES Kapitel 2 allerdings zusätzlich dort kaufen.

Streamt ES (2017) ab jetzt auf Amazon Prime Video.

The Hills Have Eyes auf Disney+

Die Neuverfilmung von Wes Cravens Horrorklassiker The Hills Have Eyes (1977) ist sehr viel brutaler und überzeugt womöglich eher mit Splatter-Effekten als mit seiner Unheimlichkeit. Falls ihr den Klassiker allerdings schon kennt oder einfach eine modernere Horrorerfahrung erleben wollt, dann solltet ihr The Hills Have Eyes aus dem Jahr 2006 nicht verpassen: Im Film gerät eine US-amerikanische Familie in die Fänge einer Gruppe brutaler, durch radioaktive Strahlung mutierter Menschen, die weitab von der Zivilisation ihre eigene Dorfgemeinschaft geformt hat.

Streamt The Hills Have Eyes ab 29. Oktober auf Disney+.

The Rocky Horror Picture Show auf Disney+

Ein Klassiker für Halloween kommt zu Disney+: The Rocky Horror Picture Show. Was sicherlich ein Grund ist, warum Disney+ das Horror-Musical ausgerechnet im Oktober ins Programm aufnimmt. In der bizarren Horrorkomödie hat ein frisch verlobtes Paar mitten im Wald eine Autopanne und sucht in einem sonderbaren Haus mit noch seltsameren Bewohnern nach Hilfe. Eine Empfehlung für jeden Film- und Gruselfan (eigentlich nicht ganz so gruselig, aber dafür umso sehenswerter)!

Streamt The Rocky Horror Picture Show ab 29. Oktober auf Disney+.

Neben Gruselfilmen bietet Amazon Prime Video aber auch etwas für Serienfans: Die neue 6. Staffel von Lucifer ist am 25. Oktober auf dem Streaming-Portal erschienen und kann von allen Abonnenten ab jetzt kostenfrei gesehen werden.