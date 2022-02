Der Februar 2022 ist fast zu Ende, aber noch haben die Streaming-Dienste nicht alles rausgefeuert, was sie in petto haben. Netflix glänzt Ende Februar mit einer neuen Vikings-Serie – und Disney+ hat zwei fantastische Filme auf Lager.

Vikings: Valhalla auf Netflix

Das Spin-Off Vikings: Valhalla spielt 100 Jahre nach der Originalserie Vikings und wird keine Charaktere aus der Show übernehmen. Stattdessen handelt Valhalla von einigen der größten Wikinger der Zeitgeschichte – wie Leif Erikson, Freydis und den Normannenkönig Wilhelm dem Eroberer. Die Drama-Abenteuerserie verspricht den Bildern nach ähnlich blutig wie Vikings zu werden und wurde von Jeb Stuart inszeniert, der unter anderem das Skript für den Klassiker Stirb Langsam zu Papier gebracht hat.

The French Dispatch auf Disney+

Der neue Film von Star-Regisseur Wes Anderson vereint so viele Stars in einem Titel wie kein anderer die letzten Jahre über. In The French Dispatch spielen unter anderem mit: Tilda Swinton, Timothée Chalamet, Bill Murray, Benicio Del Toro, Owen Wilson, Willem Dafoe, Saoirse Ronan, Edward Norton, Christoph Waltz und – ihr könnt es auch denken – noch viele mehr! Wer Wes Anderson kennt, der wird von The French Dispatch sicher nicht enttäuscht sein – die skurrile Geschichte handelt von einem gleichnamigen Magazin, das von dem amerikanischen Außenposten im Frankreich des 20. Jahrhunderts herausgegeben wurde.

Der fantastische Mr. Fox auf Disney+

Und noch einmal Wes Anderson! Allerdings handelt es sich bei dem animierten Familienfilm Der Fantastische Mr. Fox um einen älteren Klassiker aus dem Jahr 2009. In der Abenteuerkomödie verfolgt ihr das Schicksal eines Fuchses, der es einfach nicht lassen kann, die Farmen in der Nähe zu überfallen. Als die Menschen sich rächen wollen, müssen die Füchse und andere Tiere zusammenhalten. Ein wunderbarer Kinderfilm, der ebenso von Kritikern stark gelobt wurde.

Schon reingeschaut? The Book of Boba Fett bei Disney+

Mit The Book of Boba Fett ist das nächste Kapitel im Mandalorian-Universum gestartet: Das Spin-Off der beliebten Star-Wars-Serie folgt – ganz dem Namen entsprechend – dem Kopfgeldjäger Boba Fett (Temuera Morrison), der gemeinsam mit der Söldnerin Fennec Shand (Ming-Na Wen) nach Tattooine zurückkehrt, um dort jenes Territorium einzunehmen, dass vormals Jabba dem Hutten gehört hat.

Ein kleiner Ausblick: Disney+ wartet im März mit so einigen netten Häppchen auf, nicht zuletzt mit der lang erwarteten Marvel-Serie Moon Knight mit Oscar Isaac in der Hauptrolle. Moon Knight soll am 30. März 2022 auf Disney+ erscheinen.