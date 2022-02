Was gibt es Neues auf Netflix und Disney+? Wir stellen euch vier Streaming-Empfehlungen für das Wochenende vor!

Pam & Tommy auf Disney+

Großes Staraufgebot bei der neuen Mini-Dramaserie Pam & Tommy: Mit Sebastian Stan (Avengers-Filme) und Lily James (Baby Driver, Downton Abbey) in den Hauptrollen, behandelt Pam & Tommy dem Namen entsprechend die skandalträchtige Beziehung zwischen Pamela Anderson und Tommy Lee. Die beiden hatten sich 1995 kennengelernt und 96 Stunden nach dem ersten Treffen bereits geheiratet. Jene dreijährigen, turbulente Ehe landete damals insbesondere aufgrund des Sextape-Skandals in den Medien: Diebe hatten eine Reihe intimer Filme des Pärchens gestohlen und diese dann im Internet veröffentlicht.

Staffel 7 von Brooklyn Nine-Nine auf Netflix

Die berüchtigte Krimi-Sitcom Brooklyn Nine-Nine geht am 6. Februar auf Netflix in die 7. Staffel. In der Serie folgt ihr einem Team an skurrilen N.Y.P.D.-Detectives, die neben Problemen im Team auch Kriminalfälle bearbeiten müssen.

Torn auf Disney+

Die hochgelobte Dokumentation Torn handelt vom Bergsteiger Max Lowe, der auch den Film gemacht hat: Nachdem sein Vater während einer Bergebesteigung verschwunden ist, versucht Lowe eben jene Stelle zu finden, die seinem Vater das Leben gekostet hat. Eine emotionale, spannende Geschichte, die besonders jene unter euch interessieren könnte, die Bergsteiger- oder Survival-Dokumentationen lieben.

Schon reingeschaut? The Book of Boba Fett bei Disney+

Mit The Book of Boba Fett ist das nächste Kapitel im Mandalorian-Universum gestartet: Das Spin-Off der beliebten Star-Wars-Serie folgt – ganz dem Namen entsprechend – dem Kopfgeldjäger Boba Fett (Temuera Morrison), der gemeinsam mit der Söldnerin Fennec Shand (Ming-Na Wen) nach Tattooine zurückkehrt, um dort jenes Territorium einzunehmen, dass vormals Jabba dem Hutten gehört hatte.

Später im Februar erscheint auch die Cuphead-Serie auf Netflix. Und ein kleiner (nicht belegter!) Hinweis deutet sogar darauf hin, dass Spider-Man: No Way Home bereits Ende Februar bei Disney+ erscheinen könnte.