Bisher gab es für Disney+ nur eine Richtung – nach oben. Doch nun gerät der Streaming-Anbieter erstmals unter Druck und verliert doch tatsächlich zahlende Kundinnen und Kunden. Die möglichen Ursachen für den Schwund sind schnell ausgemacht.

Disney+ Facts

Disney+ verliert erstmals Abonnenten

Im Gegensatz zum Konkurrenten Netflix musste Disney+ sich bisher nicht mit schwindenden Abonnentenzahlen herumschlagen. Doch nun trifft es auch den Musterschüler unter den Streaming-Diensten. Wie der Mutterkonzern jetzt zugestehen muss, verlor Disney+ in den letzten drei Monaten des Jahres 2022 ganze 2,4 Millionen Abonnenten. Der erste Rückgang seit dem Start des Angebotes im Jahr 2019 (Quelle: Variety).

Im Angesicht der nun aktuellen Kundenanzahl von 161,8 Millionen zwar nicht so sehr dramatisch, aber dennoch eine negative Premiere, über die sich der Anbieter weniger freuen wird.

2023 hat Disney+ wieder viele neue Inhalte zu bieten:

Highlights 2023 auf Disney+

3 Gründe für den Kundenschwund

Doch was sind die möglichen Gründe für den eher unerwarteten Rückgang an Kundinnen und Kunden? Drei potenziell und nachvollziehbare Motive sind für Branchenexperten dabei erkennbar:

Die Mehrheit der Abonnenten verabschiedeten sich vom Angebot „Disney+ Hotstar“ auf dem indischen und südasiatischen Markt. Dort verlor man 2022 die Streaming-Rechte für die Kricketspiele der Indian Premier League , was am Ende zu einem massiven Abonnentenverlust in diesen Bereichen führte.

, was am Ende zu einem massiven Abonnentenverlust in diesen Bereichen führte. Hinzu kommen Verluste durch die Preiserhöhungen von Disney+ . In den USA stiegen die Preise von 7,99 auf 10,99 US-Dollar im Monat, zeitgleich wurde ein werbefinanziertes Modell zum ehemaligen Ursprungspreis von 7,99 US-Dollar eingeführt. Laut Disney-Chef Bob Iger führte dieser Schritt aber nur zu geringfügigen Verlusten an Abonnenten.

. In den USA stiegen die Preise von 7,99 auf 10,99 US-Dollar im Monat, zeitgleich wurde ein werbefinanziertes Modell zum ehemaligen Ursprungspreis von 7,99 US-Dollar eingeführt. Laut Disney-Chef Bob Iger führte dieser Schritt aber nur zu geringfügigen Verlusten an Abonnenten. Eine weitere mögliche Erklärung ist die momentane Abstinenz einer großen Serie, die die Aufmerksamkeit auf sich zieht. Die letzte MCU-Serie (She-Hulk) lief bis Ende Oktober, Andor (Star Wars) endete ebenso schon im November. Mit der dritten Staffel von „The Mandalorian“ ab dem 1. März könnte die Durststrecke aber enden und verlorene Kunden zurückkehren.

Unterm Strich: Die Gründe für den aktuellen Kundenschwund sind nicht beunruhigend. In Gänze geht die Strategie von Disney+ nämlich noch immer auf. Ausruhen darf man sich aber nicht. In einem Markt, der immer neue Mitspieler (zum Beispiel Paramount+ und Co.) hervorbringt, darf auch jemand wie Disney die eigene Marktstellung nicht als Selbstverständlichkeit betrachten.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.