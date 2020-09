Ah, sie sind zurück: Doppelte Rabatte galoppieren in den PS Store, greifen sich ein paar Spiele und reduzieren sie auf nette Preise, die sich sehen lassen können. Zwar braucht ihr für beide Rabatte ein PS-Plus-Abo, aber günstiger sind die Spiele auch ohne. Wir zeigen euch beide Preise im Vergleich.

Ay, es ist Freitag, also kurz gesagt Wochenende mit einem „Fast“ davor und auch die PS5 haben einige mehr oder weniger schon im Haus stehen, mit einem zweiten „Fast“ davor. Außer natürlich, ihnen wurde die Konsolen-Vorbestellung von Bots wegeschnappt, aber genug davon: Was spielen wir eigentlich, bis der November mit den tausend Releases™ da ist? Hm? Falls ihr eine PS4 besitzt – was ihr solltet, wenn ihr das hier lest – so habe ich ein paar rabattierte Spiele hier. Und falls ihr PS-Plus-Abonnent seid, umso besser, denn dann gibt's zwei Rabatte.

Doppelte Rabatte im PS Store: 1 Rabatt + 1 Rabatt = :)

Wühlen könnt ihr natürlich selbst im Rabatt-Meer vom PS Store, aber ein par Highlights habe ich euch trotzdem herausgesucht. So bin ich eben.

Die meisten Angebote gelten noch bis zum 1. Oktober 2020.

Neben den alten Größen, die in so gut wie jedem Sale über die Kante springen, gibt's wenigstens ein paar kleinere Spiele, die nicht ganz so oft dabei sind. Zudem habe ich Erweiterungen hier ausgelassen: Ein Blick in den PS Store lohnt sich also trotzdem noch.