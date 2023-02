Im vergangenen Jahr feierte die Deutschlandausgabe des Download-Festivals seine Premiere. 2023 kommt das Event zurück. Nachdem es lange keine Informationen gab, steht jetzt ein Termin für das Festival fest. Tickets und erste Bandankündigungen gibt es in Kürze.

Festivals Facts

Im letzten Jahr wurde die Veranstaltung noch an einem Tag ausgetragen, 2023 wird es ein ganzes Download-Wochenende geben. Die deutsche Ausgabe des in Großbritannien legendären Downloads findet am 23. und 24, Juni 2023 statt. Wie auch 2022 wird das Festival in diesem Jahr am Hockenheimring ausgetragen.

Download Festival 2023 in Deutschland angekündigt: Termin und Tickets

Welche Bands im Line-Up stehen werden, ist noch nicht bekannt. Auch der Start-Termin für den Ticket-Vorverkauf steht noch nicht fest. Auf der offiziellen Webseite kann man sich für den Newsletter eintragen, um als erster über den Verkaufsstart informiert zu werden.

Im letzten Jahr wurde das Event dem UK-Vorbild gerecht und konnte einige Highlight-Bands nach Deutschland bringen. So konnten Metal- und Rock-Fans 2022 Metallica, Sabaton, Five Finger Death Punch, Behemoth, Enter Shikari, Frank Carter and the Rattlesnakes, Holding Absence und Ghostkid live sehen.

Download Festival: Diese Bands kamen 2022

Wer das Festival-Feeling vom Hockenheimring aus dem vergangenen Jahr noch einmal erleben möchte, kann in der Mediathek von Magenta Musik die Konzerte von Behemoth, Enter Shikari, Sabaton und Holding Absence noch einmal im Stream ansehen.

Das Download-Festival in Deutschland geht auf das gleichnamige Event in Großbritannien zurück. Hierzulande muss sich der Name noch etablieren, im Heimatland findet es bereits seit 2003 statt. In England treten dort regelmäßig die Hochkaräter der härten Musik-Genres auf. 2022 waren etwa Iron Maiden und Kiss Headliner. Der Name geht auf das frühere Marketing-Konzept zurück. In Zeiten, als das Musik-Streaming noch nicht verbreitet war, konnten Ticketkäufer mit ihrem Download-Ticket Song-Dateien auftretender Bands herunterladen.

