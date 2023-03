Im vergangenen Jahr feierte die Deutschlandausgabe des Download-Festivals seine Premiere. 2023 kommt das Event zurück. Nachdem es lange keine Informationen gab, wurde Mitte Februar ein Termin für das Festival bekanntgegeben. Anfang März folgen die Line-Up-Informationen. Zudem gibt es einen Termin für den Ticket-Vorverkauf.

Festivals Facts

Im letzten Jahr wurde die Veranstaltung noch an einem Tag ausgetragen, 2023 wird es ein ganzes Download-Wochenende geben. Die deutsche Ausgabe des in Großbritannien legendären Downloads findet am 23. und 24, Juni 2023 statt. Wie auch 2022 wird das Festival in diesem Jahr am Hockenheimring ausgetragen. Der Ticket-Vorverkauf beginnt am Donnerstag, den 2. März. Zuschlagen könnt ihr bei Ticketmaster. Es gibt nun auch die ersten bestätigten Bands.

Download Festival 2023: Tagestickets im Vorverkauf

Ab Ende März 2023 sind auch Tagestickets für das Festival verfügbar. Wer also nur einen Tag zum Festival fahren möchte, kann sich ab sofort eine Tageskarte kaufen. Der Preis liegt für Freitag und Samstag jeweils bei 95 Euro (zuzüglich Gebühren) beziehungsweise 120 Euro für die „GA+“-Option mit schnellerem Einlass und Merch-Paket. Neben den normalen Wochenend- und Tagestickets gibt es einige limitierte Sonder-Tickets, die neben einem „Fast Lane“-Zugang zum Beispiel noch zum Einlass am „Sky Deck“ berechtigen.

Download Festival 2023: Tickets, Bands, Termin

Inzwischen gibt wurden Bands für das Line-Up vom Download-Festival in Deutschland bestätigt. Diese Acts sind dabei:

Samstag, den 23. Juni 2023:

Slipknot

Parkway Drive

Disturbed

Within Temptation

I Prevail

Lorna Shore

Malevonlence

Stand Atlantic

Wargasm

Das Line-Up des diesjährigen Download-Festivals in Deutschland (Bildquelle: Livenation)

Sonntag, den 24. Juni 2023:

Volbeat

The Prodigy

Amon Amarth

Kreator

Clutch

Coheed & Cambria

The Amity Affliction

Nothing More

Bob Vylan

Dead Poet Society

Im letzten Jahr wurde das Event dem UK-Vorbild gerecht und konnte einige Highlight-Bands nach Deutschland bringen. So konnten Metal- und Rock-Fans 2022 Metallica, Sabaton, Five Finger Death Punch, Behemoth, Enter Shikari, Frank Carter and the Rattlesnakes, Holding Absence und Ghostkid live sehen. 2023 setzt man noch einen drauf und kann gleich für zwei Tage mit Slipknot, Parkway Drive und Co. einige Hochkaräter präsentieren. Zudem gibt es mit The Prodigy ein weiteres Highlight im Download-Line-Up für Deutschland.

Download Festival: Diese Bands kamen 2022

Wer das Festival-Feeling vom Hockenheimring aus dem vergangenen Jahr noch einmal erleben möchte, kann in der Mediathek von Magenta Musik die Konzerte von Behemoth, Enter Shikari, Sabaton und Holding Absence noch einmal im Stream ansehen.

Das Download-Festival in Deutschland geht auf das gleichnamige Event in Großbritannien zurück. Hierzulande muss sich der Name noch etablieren, im Heimatland findet es bereits seit 2003 statt.In England treten dort regelmäßig die Hochkaräter der härten Musik-Genres auf. 2022 waren etwa Iron Maiden und Kiss Headliner. Mit den neuen Bandankündigungen dürfte das Festival aber auch hierzulande ein Erfolg werden. Der Name geht auf das frühere Marketing-Konzept zurück. In Zeiten, als das Musik-Streaming noch nicht verbreitet war, konnten Ticketkäufer mit ihrem Download-Ticket Song-Dateien auftretender Bands herunterladen.

