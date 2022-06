Das nächste Dragon-Age-Spiel heißt nicht Dragon Age 4, sondern Dreadwolf. Das hat Entwickler BioWare nun offiziell bekanntgegeben und gleichzeitig bestätigt, dass die Fortsetzung nicht mehr in diesem Jahr erscheinen wird.

BioWare arbeitet seit einigen Jahren an einem weiteren Teil der Dragon-Age-Reihe, der nun offiziell Dreadwolf heißt. Damit bestätigt das Entwicklerstudio auch den Schurken für das kommende Abenteuer: Solas, der Dread Wolf beziehungsweise Schreckenswolf – auch als Fen'Harel bekannt.

Bereits 2018 hat BioWare mit einem ersten kurzen Teaser Dread Wolf angedeutet; jetzt ist aber sicher, welche Rolle er in der gleichnamigen Fortsetzung spielen wird. Wer Dragon Age: Inquisition gespielt hat, dürfte sowieso schon mit der Legende des Schreckenswolfs vertraut sein.

Dragon Age (4) Official Teaser Trailer - 2018 Game Awards

In der aktuellen Ankündigung schreibt BioWare:

„Manche sagen, er könnte ein alter Elfengott sein, manche behaupten das Gegenteil. Andere sagen, er sei ein Verräter an seinem Volk ... oder ein Retter, der es nun um den Preis eurer Welt retten will. Seine Motive sind undurchschaubar und seine Methoden manchmal fragwürdig, was ihm den Ruf eines Trickster-Gottes eingebracht hat – eines Spielers dunkler und gefährlicher Spiele.“ (Quelle: BioWare)