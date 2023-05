Auch wenn Joko und Klaas zusammengehören wie Pech und Schwefel, gibt es immer wieder Reibereien zwischen den beiden bekannten TV-Moderatoren. Zuletzt platzte Joko während einer Sendung der Kragen, nachdem Klaas ihm einen fiesen Streich spielte.

Klaas schießt Jokos Habseligkeiten ins All

Im Rahmen der TV-Show „Joko und Klaas gegen ProSieben“, deren zweite Ausgabe Joko und Klaas für sich entscheiden konnten, entschied sich Klaas dazu, die gewonnenen 15 Minuten Sendezeit für ein ganz besonderes Projekt zu nutzen, von dem selbst Joko nichts wusste.

Dieser wurde von Klaas während einer Probe von „Wer stiehlt mir die Show“ mit einer Videobotschaft überrascht. In dieser erwähnt Klaas, dass vor über 40 Jahren einige Datenträger mit Informationen über die Menschheit ins All geschossen wurden, die als Botschaft an außerirdische Lebensformen dienen sollten.

Da diese Aufzeichnungen inzwischen aber etwas in die Jahre gekommen sind, hat sich Klaas kurzerhand dazu entschieden, ein neues Paket ins All zu befördern – gefüllt mit Habseligkeiten von Joko. Dieser sah mit an, wie eine mysteriöse Box mit Hilfe eines Gasballons in eine Höhe von 32 Kilometern befördert und anschließend per Fernsteuerung geöffnet wurde. Darin befanden sich unter anderem Jokos Brille, sein Haustürschlüssel und sogar sein Personalausweis (Quelle: ProSieben).

Deepfake-Nude bringt das Fass zum Überlaufen

Doch das ist erst die Spitze des Eisbergs. Auch eine kleine Videobotschaft an die Außerirdischen befand sich im Koffer. Darauf zu sehen ist eine vermeintliche Nacktaufnahme von Joko Winterscheidt, die prompt von Joko als Deepfake abgestempelt wird.

Während sich Klaas während der gezeigten Szene prächtig zu amüsieren scheint, platzt seinem Kollegen der Kragen:

„Sag den Leuten, dass das nicht mein Schniepel ist. Sag das den Leuten zu Hause, dass das keine Nacktaufnahme von mir ist. (…) Das ist ein Deepfake, weißt du, wie gefährlich das ist?! Du dumme Sau!“

Über den hauseigenen Twitter-Account nahm Sender ProSieben die gezeigte Szene mit Humor:

Obwohl Joko während der Aufnahme Klaas mit seinem Kommentar ordentlich die Leviten liest, ist nicht davon auszugehen, dass es seitdem zwischen den beiden noch böses Blut gibt – auch wenn Klaas in den Augen einiger Zuschauer mit dieser Aktion eindeutig zu weit gegangen ist.