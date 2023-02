Dank erfolgreichen Streamern wie MontanaBlack, EliasN97 und vielen anderen versuchen immer mehr junge Gamer, sich ebenfalls einen Namen auf Twitch zu machen. MontanaBlack nimmt den aufstrebenden Streamern nun jedoch den Wind aus den Segeln und will sie mit extrem harten Worten wieder auf den Boden der Tatsachen zurückholen.

MontanaBlack gehört zu den erfolgreichsten Gaming-Influencern Deutschlands. Innerhalb weniger Jahre hat sich Monte eine gigantische Zuschauerschaft aufgebaut. Inzwischen hat er 4,8 Millionen Follower auf Twitch, sein YouTube-Channel kann über 2,7 Millionen Abonnenten verbuchen und verdient somit eine ordentliche Stange Geld.

Kein Wunder, dass viele junge Zuschauer dem Twitch-Star nacheifern und ebenfalls mit dem Streamen anfangen – stets mit der Hoffnung, irgendwann das große Los zu ziehen. In einem seiner letzten Livestreams redet MontanaBlack nun jedoch Klartext und erklärt, was er von den ganzen Twitch-Newcomern wirklich hält:

„Jeder irrelevante Schwanz denkt, seine große Karriere startet auf Twitch. Weil sie mich sehen, weil sie Leute wie Carsten sehen, weil sie Leute wie Elias sehen oder andere erfolgreiche Streamer und sich denken: ‚Jo, was der kann, das kann ich auch‘. Nein, du kannst gar nichts , (…). Niemand interessiert sich für dich“.

Kurz nach seinem Kommentar melden sich zahlreiche seiner Zuschauer im Chat zu Wort und prangern Montes Sicht an. Er klinge abgehoben, zudem erinnert ihn ein Fan daran, dass jeder Streamer mal klein anfängt. MontanaBlack reagiert prompt:

„Die Sicht der Dinge, als würde ich das den kleineren Leuten nicht gönnen – das ist nicht in Ordnung, Diggah, so, wie du es formulierst. Ich gönne das jedem und allen, aber du darfst nicht vergessen, Diggah, dass du 95 … oder sagen wir mal 90 Prozent der Leute, die jetzt anfangen zu streamen, nicht anfangen zu streamen, weil sie wirklich Bock darauf haben oder es als cooles Hobby sehen, sondern sie wollen auf Krampf Geld verdienen. Und das ist das, was mich stört.“