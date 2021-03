Viel Spielefutter für die glücklichen Besitzer einer PS5 gibt es bislang noch nicht. Das soll sich in den kommenden Monaten jedoch ändern – unter anderem dank eines exklusiven Next-Gen-Shooters. Nun präsentiert Sony nicht nur einen neuen Trailer des PS5-Spiels sondern enthüllt auch einige spannende Geheimnisse.

Returnal: PS5-Shooter bekommt einen neuen Trailer spendiert

Wer es geschafft hat, sich kurz nach dem Start eine der wenigen PS5-Konsolen zu sichern, der sitzt spieletechnisch gerade wahrscheinlich auf dem Trockenen. Die Anzahl an exklusiven Next-Gen-Spielen für die Sony-Konsole hält sich aktuell noch in Grenzen. Immerhin, am 30. April 2021 gibt es Nachschub! An diesem Tag erscheint mit Returnal ein düsterer Next-Gen-Shooter für die PS5, den ihr exklusiv auf der Sony-Konsole spielen könnt.

Etwa anderthalb Monate vor dem offiziellen Release hat Sony nun einen neuen Story-Trailer veröffentlicht, der uns einen ersten Einblick in die grobe Geschichte und ins Gameplay des Spiels gewährt:

Returnal im PlayStation Store anschauen

Geheimnisvoller PS5-Trailer: Sony lüftet einige Returnal-Mysterien

In einem offiziellen Blogeintrag von Sony finden sich zudem weitere Informationen zu Returnal, die zusätzliche Einblicke in die Entwicklung aber auch die Story bieten. Wer den Shooter komplett unbedarft spielen will, sollte jetzt lieber aufhören zu lesen – denn es folgen einige kleine Spoiler!

Ihr schlüpft in die Rolle der Astronautin Selene, deren Aufgabe es ist, den Weltraum zu erforschen. Als sie sich einem Befehl widersetzt und einem mysteriösen Signal hinterherjagt, stürzt sie auf einem fremden Planeten ab, der von allerlei feindseligen Kreaturen bevölkert wird.

Schon kurz nach ihrer Ankunft merkt Selene, dass auf dem Planeten mysteriöse Dinge vor sich gehen – sie entdeckt ihre eigene Leiche, und das nicht nur einmal! Selene stellt fest, dass sie sich kurz nach ihrem Ableben auf dem Planeten wieder auf dem abstürzenden Raumschiff befindet – ihre Weltraum-Odyssee beginnt von vorne. Returnal ist also als ein Roguelike-Shooter angelegt. Nach und nach entdecken die Spieler immer mehr Details der Welt, lösen Rätsel und finden neue Umgebungen und Informationen einer ausgestorbenen Alien-Zivilisation auf dem skurrilen Planeten und jagen weiterhin dem mysteriösen Übertragungssignal hinterher.

Während sich der Großteil des Next-Gen-Shooters in der Third-Person-Perspektive abspielt, gibt es auch einige Sequenzen, die ihr im Spiel in der Ego-Perspektive erlebt. In diesen Szenen bahnt ihr euch euren Weg durch ein seltsames Haus, das euch eigenartig bekannt vorkommt und werdet mit Bruchstücken aus eurer Vergangenheit konfrontiert.

Was genau es damit auf sich hat, das haben Sony und der Entwickler Housemarque bislang verständlicherweise aber noch nicht verraten. Ab dem 30. April 2021 könnt ihr selbst herausfinden. Dann erscheint Returnal exklusiv für die PlayStation 5.