Düsteres Fantasy-Spiel wird zum neuen Städtebau-Liebling auf Steam

Kurz nach seinem Release kann sich ein Städtebau-Spiel der anderen Art über zahlreiche begeisterte Spieler freuen – Against the Storm kommt dabei nicht nur bei Fans von düsteren Fantasy-Games richtig gut an.

Nach etwas über einem Jahr in der Early-Access-Phase ist der Fantasy-Städtebauer Against the Storm jetzt endlich offiziell auf Steam verfügbar – Version 1.0 wurde am 8. Dezember 2023 von Entwickler Eremite Games und Publisher Hooded Horse veröffentlicht. Die positiven Eindrücke aus der Early-Access-Phase setzen sich nun auch bei dem fertigen Spiel nahtlos fort.

Against the Storm: Aufbau-Strategie-Hit begeistert Steam-Spieler

In Against the Storm wartet eine düstere Fantasy-Welt auf euch, in der es für euch vor Gefahren nur so wimmelt. Ihr müsst in die Wildnis aufbrechen, um dort verschiedene Siedlungen aufzubauen, die zueinander in Kontakt stehen. Eure Dörfer und Städte müssen unterschiedlichen Fantasy-Kreaturen eine Heimat bieten, die ebenso wie ihr ums Überleben kämpfen. Falls ihr in der Wildnis einmal scheitern solltet, könnt ihr durch das Roguelite-Spielprinzip eure gewonnenen Upgrades und Ressourcen mitnehmen, um es aufs Neue zu probieren.

Schaut euch hier den Launch-Trailer zu Against the Storm an:

Against the Storm: 1.0 Launch Trailer

Auf Steam könnte der Ruf von Against the Storm kaum besser sein – das strategische Aufbau-Spiel hat bereits über 16.000 Bewertungen und steht momentan bei einer äußerst positiven Wertung. 95 Prozent der Spieler geben dem Game einen Daumen nach oben. Bis zum 21. Dezember könnt ihr euch den neuen Städtebau-Hit übrigens mit einem satten 35-Prozent-Rabatt sichern. Aktuell kostet Against the Storm auf Steam nur 19,49 Euro statt 29,99 Euro (auf Steam ansehen).

Steam-Charts: Fantasy-Städtebau-Spiel landet in den Bestsellern

Zwar reichte es für Against the Storm am Release-Tag noch nicht ganz für die Top 10 in den Steam-Charts, dafür war es in den Top 20 der Bestseller-Liste eines der am besten bewerteten Games, zusammen mit dem Euro Truck Simulator 2 und RPG-Kracher Baldur’s Gate 3. (Quelle: Steam)

Auf Steam startet momentan auch ein langersehnter Gratis-Shooter richtig durch:

