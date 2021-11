Es ist soweit: Denis Villeneuves Science-Fiction-Epos Dune ist bereits im Heimkino angekommen – und das bei einem Streaming-Anbieter, den nahezu jeder Filmfan abonniert haben sollte. Wir erklären euch, wo ihr den Film ab jetzt streamen könnt.könnt.

Kinofilme könnt ihr monatelang nur im Kino sehen, und vielleicht ein halbes Jahr nach Release auf DVD oder Blu-ray? Diese Zeiten sind vorbei, denn immer öfter erscheinen auch die größten Kinofilme bereits wenige Wochen nach Release bei einem Streaming-Dienst. Dieses Mal ist Denis Villeneuves Science-Fiction-Epos Dune an der Reihe – ein Film, der am besten auf der großen Leinwand wirkt. Also stöpselt euren Beamer an, falls ihr einen besitzt!

Dune ab jetzt auf Amazon Prime Video streamen

Dune (2021) kann ab jetzt beim Streaming-Anbieter Amazon Prime Video gekauft werden. Nach dem Kauf dürft ihr den Film so oft ihr wollt zu Hause anschauen. Verfügbar ist die Originalsprache Englisch und die deutsche Synchronisation.

Dune schickt euch in ein einzigartiges Sci-Fi-Universum mit eigener Kultur, eigenen Mythen und gesellschaftlichen Problemen: Der junge Paul Atreides (Timothée Chalamet) steht einer nahezu unmöglichen Herausforderung gegenüber als er und seine Familie auf den wichtigsten Planeten der Galaxis geschickt werden: Arrakis, auf dem eine mystische Droge hergestellt wird, die Menschen übernatürliche Kräfte verleiht. Derweil werden sich seltsame Geschichten auf Arrakis erzählt, von Muad'Dib, einem gottähnlichen Helden, der die Bevölkerung befreien soll ...

Auch als Disk-Version erscheint Dune noch 2021 – allerdings noch nicht jetzt, sondern am 23. Dezember. Solltet ihr euch selbst oder einer anderen Person ein besonderes Weihnachtsgeschenk machen wollen, bietet sich der Kauf der DVD oder Blu-Ray von Dune an. Diese Versionen könnt ihr jetzt auf Amazon vorbestellen:

Dune ist am 16. September 2021 in den deutschen Kino erschienen. Derweil könnt ihr den Film aber immer noch auf der großen Leinwand sehen – besonders beliebt sind dabei die 3D-Vorführungen in originaler Sprache. Vor kurzem wurde außerdem schon Dune Part 2 für das Jahr 2023 angekündigt.