Dying Light 2 hat eine turbulente Entwicklung hinter sich und musste Fans bereits Anfang letzten Jahres mit einer Verschiebung der Veröffentlichung enttäuschen. Dennoch soll es im Jahr 2021 noch klappen, das verspricht der neueste Gameplay-Trailer.

Dying Light 2 Facts

Ursprünglich wollte Entwickler Techland Dying Light 2 bereits im Frühling vergangenen Jahres veröffentlichen. Im Januar 2020 verkündete das polnische Studio allerdings, diesen Termin nicht halten zu können und verschob den Release auf unbestimmte Zeit. Danach wurde es lange still um die Fortsetzung des bei den Fans sehr beliebten Zombie-RPGs. Im Februar dieses Jahres machte Techland dann noch mal negative Schlagzeilen. Einige Mitarbeiter berichteten von chaotischen Zuständen bei der Entwicklung und haben dafür der Chefetage die Schuld gegeben.

Dying Light 2 erscheint im Dezember 2021

Der neueste Gameplay-Trailer zu Dying Light 2: Stay Human (so der volle offizielle Titel) verrät zum Ende hin, dass Fans sich noch bis zum 7. Dezember 2021 gedulden müssen. Natürlich gibt es auch jede Menge neues Gameplay zu sehen:

Dying Light 2 - [PlayStation 4]

Dying Light 2 bekommt mit Aiden Caldwell einen neuen Protagonisten, der sich in den Ruinen von „The City“ auf die Suche nach seiner Familie macht. Die Stadt ist einer der letzten Orte, an dem sich Menschen noch erfolgreich gegen die Zombie-Apokalypse zur Wehr setzten. In den 15 Jahren seit dem Zombie-Ausbruch haben sich diverse Fraktionen gebildet. mit denen ihr euch entweder zusammentun könnt oder euch gegen sie stellt.

Das Spiel stellt euch vor Entscheidungen, die das Aussehen der Stadt beeinflussen sollen, je nachdem wen ihr zu Verbündeten und wen ihr zu Feinden macht. Die Geschichte verändert sich ebenfalls durch eure Handlungen. Der Tag- und Nacht-Wechsel spielt eine große Rolle. Zwar sind nachts die Straßen von den Untoten bevölkert, doch ist dadurch im Untergrund der Stadt nicht mehr viel los und ihr könnt diesen erkunden.

Eine große Rolle wird wieder das Parkour-System spielen, das es euch ermöglicht, euch schnell über die Dächer der Stadt zu bewegen. Neben dem Trailer gibt es noch ein Video mit einem Entwickler-Update mit ein paar mehr Details zu dem, was euch bald in Dying Light 2 erwartet.

Dying Light 2: Stay Human erscheint voraussichtlich am 7. Dezember 2021 für PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox One und PC.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook (GIGA Tech, GIGA Games) oder Twitter (GIGA Tech, GIGA Games).