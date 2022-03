E-Autos sind angesagt. Kein Wunder, werden doch Reichweiten immer länger, der Komfort größer und auch die Angebote zahlreicher. Doch es gibt noch einen weiteren Grund, warum die Zeiten von Benzinern und Diesel sich dem Ende zuneigen.

Google-Suche: E-Autos verzeichnen höchsten Wert seit einem Jahr

Die Vorzüge von E-Autos für die Zukunft der Mobilität sind unbestreitbar. Emissionsfreies Fahren ohne Sorge um Nachschub an Treibstoff, das auch noch zu einem günstigeren Preis als für Benzin oder Diesel. Es gibt viele gute Gründe, sich für ein Elektroauto zu entscheiden.

Dass dem so ist, zeigen etwa die Zulassungszahlen des vergangenen Jahres. Doch die sind nicht der alleinige Gradmesser. Auch bei Google schlägt sich das Interesse am elektrischen Fahren nieder – dort dürfte für die meisten potenziellen Kunden die Reise zum eigenen E-Auto beginnen.

So verzeichnete die Suchmaschine in den vergangenen Wochen jede Menge Suchanfragen zum Stichwort „Elektroauto“:

Im Jahresvergleich sprang das Interesse in der zweiten Märzwoche auf den höchsten Wert. Google gibt hier einen relativen Wert von 100 für das höchste Interesse an. Die Zahl der tatsächlichen Suchanfragen etwa lässt sich daraus nicht ableiten. Was hingegen deutlich wird: Innerhalb von nicht einmal zwei Wochen hat sich die Zahl der Suchanfragen zu E-Autos verdoppelt.

Krieg schürt Interesse an Elektroautos

Das große Interesse dürfte durch die aktuelle Lage noch einmal befeuert worden sein. Der Angriff Putins auf die Ukraine hat die Preise für Benzin und Diesel ebenso in Höhe schnellen lassen wie die Nachfrage nach Alternativen. Bemerkenswert ist, dass damit das Interesse auch doppelt so groß ist wie im vergangenen Sommer. Damals hatte die Bundesregierung entschieden, mit der Innovationsprämie den Bundesanteil am Umweltbonus zu verdoppeln und für einen neuen E-Auto-Boom gesorgt.

Was außerdem jetzt schon für den Kauf eines E-Autos spricht:

Es ist nicht gesagt, dass das aus der Google-Suche ersichtliche Interesse auch bis zum Kauf oder Leasing eines Elektroautos führt. Trotzdem ist es ein deutliches Zeichen: Zwar haben die Google-Suchen zu E-Autos seit ihrem Peak bereits wieder abgenommen. Doch während etwa die Suche nach „Benzin“ stärker gestiegen und inzwischen auch wieder tiefer gefallen ist, bleibt das Interesse an E-Autos bisher hoch.