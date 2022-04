Mit dem E-Auto lässt sich nicht nur an der Ladesäule Geld sparen. Besitzer eines Elektroautos können auch die eingesparten Emissionen weiterverkaufen und so mehrere Hundert Euro im Jahr einnehmen. Kein Wunder, dass das Interesse bei E-Auto-Fahrern groß ist – und das sorgt für Probleme.

Der Emissionshandel erfreut sich offenbar starker Beliebtheit bei E-Auto-Fahrern. Das sorgt dafür, dass sich die Auszahlungen der THG-Prämie verzögern. Eigentlich sollten die Anspruchsberechtigten im Laufe des März oder April ihr Geld sehen, so die Versprechen verschiedener Anbieter. Doch viele E-Auto-Besitzer sollen noch immer warten (Quelle: Autobild).

Der Grund: Offenbar ist der Andrang groß, was im Antragsprozess für Stau sorgt. Denn wenn ihr euch für einen der zahlreichen Anbieter entscheidet, die für euch eine Auszahlung der THG-Quote beantragen können, gibt es einige Zwischenschritte:

Wie unter anderem der Anbieter emobia informiert, sei die(Quelle: emobia ). In der Regel dauere sie zwischen zwei und sechs Wochen. Auch andere Anbieter weisen daraufhin, dass es im Ablauf zu Verzögerungen kommen kann. Wer als E-Auto-Fahrer die Quote also bereits für 2021 angemeldet hat, könnte noch etwas ausharren müssen.