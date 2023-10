E-Auto kostenlos laden: EnBW-Aktion am Dienstag hat einen fetten Haken

Wer sein E-Auto umsonst laden will, sollte sich am 10. Oktober beim dm-Markt des Vertrauens einfinden. Dort bietet der Energieversorger EnBW an, die E-Auto-Ladestationen umsonst zu nutzen und verschenkt seinen Strom. Doch das verlockende Angebot gilt längst nicht für alle Kunden – und es gibt ein weiteres Problem.

E-Auto laden, ohne zu zahlen: EnBW-Aktion am Dienstag macht’s möglich

Am Dienstag, 10. Oktober 2023, laden E-Auto-Fahrerinnen und -Fahrer bei dm-Märkten kostenlos, bei denen der beliebte Ladeanbieter EnBW die Ladesäulen betreibt. Die Aktion startet um 8 Uhr morgens und endet am Abend um 20 Uhr. Anlass der Ladeaktion ist der 50. Geburtstag der Drogeriekette.

Laut EnBW nehmen am „Happy Lade Day“ 52 dm-Märkte statt. Die teilnehmenden Märkte zeigt EnBW in einer Übersichtskarte. An den dortigen Ladestation, die von EnBW selbst betrieben werden, zahlen Kunden des Ladeprogramms EnBW mobility+ im Aktionszeitraum nichts für ihren E-Auto-Strom. Auch eine Blockiergebühr falle in dieser Zeit nicht an, so der Anbieter.

Achtung: Wer nichts zahlen will, darf den Ladevorgang nicht vor 8 Uhr morgens starten. Denn auch, wenn ihr erst nach 8 Uhr den Ladevorgang abschließt, seid ihr dann nicht Teil der Aktion. Am Abend könnt ihr dafür so lange laden, wie ihr möchtet, solang ihr den Ladevorgang vor 20 Uhr gestartet habt.

Die Aktion richtet sich allerdings explizit nur an EnBW-Kunden. Der Energieversorger aus Baden-Württemberg schreibt: „Die Aktion gilt ausschließlich für EnBW mobility+ Kund*innen mit bestehendem Ladevertrag“. Ob ihr dabei eine Ladekarte oder die „EnBW mobility+“-App nutzt, ist nicht entscheidend:

Wer sich in der App oder am Display der Ladesäule während des Ladevorgangs über die Kostenanzeige wundert, kann beruhigt sein. EnBW kündigt an, dass die Kosten zwar währenddessen angezeigt werden, nach Abschluss soll die Anzeige aber auf 0,00 Euro springen. Je nachdem, was beim dm-Markt in eurer Nähe verfügbar ist, gilt das Angebot sowohl für klassisches AC- als für schnelles DC-Laden.

Wer noch schnell EnBW-Kunde werden will, kann am Dienstag an der Aktion teilnehmen. Ihr müsst auch nicht direkt Kunde von EnBW sein. Es sollen alle „EnBW mobility+ Tarife“ teilnehmen, auch wenn dieses von einem Partner angeboten werden, wie etwa dem ADAC oder Autobauer Hyundai. Ad-hoc-Laden von Fremdanbietern wird hingegen nicht unterstützt, in diesem Fall zahlt ihr auch am Dienstag eure gewohnten Ladekosten.

Was ihr übers E-Auto-Laden wissen solltet:

EnBW-Aktion: E-Auto-Fahrer im Osten gehen leer aus

Das größte Manko der Aktion ist jedoch die örtliche Begrenzung: Wie am Namen unschwer zu erkennen, ist EnBW eigentlich für die Energieversorgung in Baden-Württemberg zuständig. Als Ladeanbieter ist man zwar weit über die Landesgrenzen hinaus gewachsen. Trotzdem ist der Osten der Bundesrepublik nicht abgedeckt, wie die Übersichtskarte zeigt.