Elektroauto oder Verbrenner? Die Frage nach der günstigeren Antriebswahl lässt sich so pauschal kaum beantworten. Im direkten Vergleich verschiedener Modelle lassen sich trotzdem wertvolle Erfahrungen gewinnen. So zeigt der Blick auf den Opel Corsa etwa, ab wann das teurere E-Auto doch noch die Führung übernimmt.

Opel Corsa tritt gegen sich selbst an: Ab hier ist der Stromer günstiger

Viele Autokunden würden sicher gerne auf Elektroautos umsteigen, scheuen aber die hohen Anschaffungskosten. Der Blick auf den Gesamtkostenvergleich offenbart jedoch, dass viele Stromer mit der Zeit günstiger werden als ihre Verbrenner-Pendants. Den einen Sieger gibt es zwischen den Antrieben zwar nicht, doch eine aktuelle Untersuchung zeigt exemplarisch, welche Modelle den Geldbeutel schonen – und unter welchen Voraussetzungen.

So hat die Autozeitung in Ausgabe 15/2023 etwa den Opel Corsa als E-Auto gegen den klassischen Benziner antreten lassen (via Elektroauto-News). Ergebnis: Es kommt darauf an, wie viel ihr fahrt. Bei einer jährlichen Laufleistung von 10.000 km kann der Stromer nicht mit dem Benziner mithalten. Es ergeben sich Gesamtkosten pro km von 0,72 Euro (Wertverlust eingerechnet) beim Elektroauto. Der Benziner fährt mit 0,66 Euro pro km günstiger.

Das Verhältnis kippt beim Corsa der Auto Zeitung zufolge bei etwa 16.000 gefahrenen Kilometern pro Jahr. Wer das E-Auto zuhause günstiger als mit 50 Cent pro kWh laden kann, fährt potenziell noch früher günstiger.

Kia, Cupra und Co: E-Autos haben mit der Zeit die Nase vorn

Zwischen Kia Niro als Plug-In-Hybrid und Niro EV ist das Ergebnis knapp: Mit Wertverlust gerechnet kommt der Plug-In-Hybrid auf 76 bis 49 Cent, je nach Laufleistung. Der vollelektrische Niro EV liegt mit 79 beziehungsweise 51 Cent nur knapp darüber.

Zwischen Cupra Born, dem schöneren ID.3-Bruder, und dem nahen Verwandten Seat Leon geht der Sieg deutlich ans E-Auto: Die km-Kosten beim Cupra liegen je nach Laufleistung zwischen 67 und 43 Cent inklusive Wertverlust. Klammert man den aus, fallen sie auf 20 bis 16 Cent. Der Seat hingegen schafft es mit Wertverlust auf Kosten von 74 bis 50 Cent pro km (29 bis 24 Cent ohne Wertverlust).

Die Frage des Kostensiegers zwischen E-Auto und Verbrenner beschäftigt Kunden schon lange:

E-Autos: Lohnt sich jetzt schon ein Kauf? Abonniere uns

auf YouTube

Verglichen wurden außerdem: BMW i7 und BMW 740D – Sieger: E-Auto i7, Genesis Electrified GV70 und GV70 (Benziner) – kein klarer Kostensieg, Nissan Ariya und Nissan X-Trail (Benziner) – Sieger: X-Trail. Auch bei Nissan ist die Entscheidung knapp, ohne Wertverlust siegt der Ariya mit geringeren km-Kosten.

Der Vergleich der Fachzeitschrift zeigt, wie sich verschiedene Faktoren auf den Kostenvergleich zwischen Elektro und Verbrenner auswirken. Angenommen wurden eine Haltedauer von vier Jahren. Beim Sprit geht die Auto Zeitung von unterschiedlichen Preisen pro Liter zwischen den jeweiligen Vergleichspaaren aus, während man für den Ladestrom über alle Vergleichspaare mit stattlichen 50 Cent pro kWh rechnet.