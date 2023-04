Nie haben sich E-Autos besser verkauft als jetzt. In diesem Jahr soll der Boom dazu führen, dass fast jeder fünfte Neuwagen weltweit elektrisch unterwegs ist. Der größte Anstieg wird in China erwartet, gefolgt von Europa.

Prognose: Jedes fünfte Auto 2023 elektrisch

Die Internationale Energieagentur (IEA) geht in ihrem Global EV Outlook 2023 davon aus, dass der Boom bei Elektroautos nicht nur anhalten wird, sondern sich noch verstärkt. In diesem Jahr könnte es der IEA-Prognose zufolge dazu kommen, dass weltweit nahezu jedes fünfte verkaufte Auto elektrisch angetrieben wird. Von einem Anstieg auf 18 Prozent am Gesamtmarkt geht die IEA aus, nachdem es 2022 bereits 14 Prozent waren.

Vor allem in China kommen E-Autos immer besser an. Mehr als 50 Prozent aller E-Autos weltweit befinden sich in China. In Europa ist bereits mehr als jedes fünfte verkaufte Fahrzeug elektrisch, hier hat es im vergangenen Jahr einen Anstieg um 15 Prozent gegeben. Noch stärker gingen die E-Auto-Verkäufe in den USA nach oben, die IEA berichtet von 55 Prozent.

Erstmals haben die Verkäufe von Elektroautos im vergangenen Jahr die Marke von 10 Millionen Fahrzeugen überschritten, was einem Anstieg von ganzen 55 Prozent im Vergleich zu 2021 entspricht. Insgesamt sollen im Jahr 2022 mehr als 26 Millionen Elektroautos auf den Straßen unterwegs gewesen sein.

IEA: Weniger Öl durch E-Autos

E-Autos bezeichnet die IEA als eine der „treibenden Kräfte der neuen globalen Energiewirtschaft“. Sie würden weltweit zu einer „historischen Transformation“ der Autoindustrie führen, die jetzt schon erhebliche Auswirkungen auf die weltweite Ölnachfrage habe (Quelle: IEA).

Bis zum Jahr 2030 könnten E-Autos für einen geringeren Ölbedarf von 5 Millionen Barrel pro Tag sorgen. Diese Zahl könnte sich noch deutlich erhöhen, wenn in den nächsten Jahren zunehmend nicht nur Autos, sondern auch Busse und Lastwagen elektrisch unterwegs sein werden.

