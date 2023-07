Chinesische Autos, vor allem Stromer, sind weltweit immer mehr am Kommen. Auch Deutschland ist keine Ausnahme, viele neue Marken sind schon auf den Straßen unterwegs. In China haben die Hersteller jetzt überraschend einen Pakt geschlossen, der in Deutschland völlig undenkbar wäre. Sogar Tesla ist mit an Bord.

Für E-Autos und Verbrenner: China-Hersteller planen Preisabsprachen

Zuletzt hat sich der Preiskampf bei E-Autos in China etwas abgekühlt – jetzt soll ganz Schluss sein. Darauf haben sich 16 Autobauer sowie der Branchenverband CAAM (China Association of Automobile Manufacturers) geeinigt (Quelle: CNEVPost). Neben den chinesischen Marken ist auch Tesla bei der Erklärung mit dabei.

Demnach haben sie das gemeinsame Ziel gefasst, Ordnung und Stabilität in den chinesischen Automarkt zurückzubringen. Die Hersteller wollen ihre „Marketing-Aktivitäten regulieren, eine faire Ordnung im Wettbewerb herstellen“ und diese nicht durch „ungewöhnliche Preise stören“, zitiert das chinesische Fachmagazin aus der Erklärung.

Diese Unternehmen haben die gemeinsamen Erklärung abgegeben:

China FAW

Dongfeng Motor

SAIC

Changan Automobile

BAIC

GAC

China National Heavy Duty Truck

Chery

JAC

Geely

Great Wall Motor

BYD

Nio

Li Auto

Xpeng

Tesla

Tesla mit an Bord: War es das mit günstigen E-Autos?

Mit SAIC, Geely, Great Wall Motor, BYD und Nio finden sich die derzeit wichtigsten Hersteller von Pkw im Land unter den Unterzeichnern der Erklärung wieder. Viele haben bereits eigene Elektroautos in Deutschland auf den Markt gebracht. Tesla ist außerdem als derjenige Hersteller vertreten, der den Preiskampf vom Zaun gebrochen hatte.

Das ist wichtig, denn ein Stück weit kündigen die Hersteller mit ihrer Erklärung künftige Preisabsprachen an, Tesla sollte also mit an Bord sein. Die Reduzierungen der vergangenen Monate dürften jetzt ein Ding der Vergangenheit sein, denn günstige Preise sind bei den Absprachen nicht zu erwarten. Stattdessen wollen die Unterzeichner ihren Beitrag zum wirtschaftlichen Wachstum leisten, ergo: Geld verdienen.

Ähnliche Absprachen wären in Deutschland kaum denkbar. Kartellwächter halten ein Auge auf Preisabsprachen, da diese in aller Regel zum Nachteil der Kunden ausfallen. Der Erklärung zufolge soll das in China nicht passieren. Die Hersteller wollen unter anderem auch faire Marketingregeln aufstellen, damit Kundinnen und Kunden sich auf ihre Angaben verlassen können.

Weil es sich um eine freiwillige Selbstverpflichtung handelt, ist unklar, wie sich die Erklärung tatsächlich auf den Markt in China auswirkt. Ob oder inwiefern davon für deutsche Kunden etwas zu spüren sein wird, lässt sich derzeit nicht sagen.

