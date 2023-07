Audi kommt nicht zur Ruhe. Die Traditionsmarke steht vor einer Schwierigkeit nach der nächsten. Um sie zu lösen, greift der Autobauer zu ungewöhnlichen Mitteln. Es gilt, sich bei E-Autos neu aufzustellen.

Paukenschlag bei Audi: E-Autos könnten sich für immer verändern

Audi soll planen, seine Elektroautos auf einen neuen Unterbau zu stellen. Dafür befindet sich der Autohersteller offenbar in Gesprächen mit chinesischen Anbietern, die die künftige Plattform für Audis E-Autos liefern könnten. Von den Verhandlungen will die Automobilwoche aus Unternehmenskreisen erfahren haben (via Electrive).

Grund für die Pläne ist demnach die Verspätung der neuen Plattform SSP des Volkswagen-Konzerns. Das Projekt Trinity sollte die ursprünglich bis 2026 liefern, sodass neue Elektromodelle von Audi auf der SSP-Plattform angedacht waren. Doch Trinity verspätetet sich wohl mindestens bis 2029 – und stellt Audi so vor ein Problem: Auf die mit der SSP einhergehenden technischen Fortschritte kann der Premiumhersteller nicht so lange warten.

Aktuelle Modelle wie der Audi Q4 e-tron stehen auf der MEB-Plattform, die auch den ID-Modellen von VW zugrunde liegt. Gemeinsam mit Porsche hat Audi die Premium Plattform Electric (PPE) entwickelt, die sich beide Marken teilen. Damit kommt immerhin eine höhere Systemleistung von 800 Volt in neuere Elektroautos.

Deutsche E-Autos in China: Software-Konkurrenz extrem stark

Doch für fortschrittliche Software-Funktionen wie autonome Assistenten müsste Audi weiter auf VWs SSP warten. Dabei droht der Premiumhersteller bereits heute, etwa in China den Anschluss zu verlieren. Aus dem Verkauf von Plug-In-Hybriden zieht sich Audi in China vollständig zurück – zu groß und zu stark ist die einheimische Konkurrenz.

Offenbar ändert Audi nicht nur das Logo – dass das neu wird, steht aber fest:

Das neue Audi-Logo im Detail

Offiziell hat Audi die Pläne nicht bestätigt. Den internen Informationen zufolge soll ein Sondermeeting schon in Kürze stattfinden. Auch VW-Konzernchef Oliver Blume stehe demnach hinter dem Vorhaben.

Ob Audi kommende Elektroautos auch in Deutschland auf einer chinesischen Plattform anbieten würde, ist dabei noch völlig offen. Angewiesen ist man auf die neuen Funktionen in China viel dringender.