E-Autos vs. Verbrenner: Das Problem mit den Problemen

Moderne Autos sind weit mehr als ein Motor auf vier Rädern. Fortschrittliche Assistenzfunktionen und Infotainment-Systeme bringen ganz neue Möglichkeiten ins eigene Auto. Vor allem Elektroautos sind bei dieser Entwicklung Vorreiter. Doch für Autofahrer bringen diese ganzen Neuigkeiten mehr Probleme mit sich.

Mehr Probleme mit E-Autos: Wer seine Ruhe will, kauft weiter Verbrenner

Wer sich ein E-Auto zulegt, muss häufiger mit Problemen bei Software-gesteuerten Anwendungen rechnen als Verbrenner-Fahrer. Zu diesem Ergebnis kommen die Datenanalysten von JD Power in ihrer aktuellen Studie US Tech Experience Index für 2023. Demnach haben von 21 untersuchten, modernen Technologie-Features, die in aktuellen Verbrennern und Elektroautos eingesetzt werden, 17 Systeme besser in den klassischen Fahrzeugen gearbeitet.

In 86 Prozent der Fälle waren E-Auto-Fahrer mit der Performance der Technikfeatures außerdem weniger zufrieden als Besitzer eines Verbrenners.

Zu den untersuchten Funktionen gehören etwa Fahrassistenten und sicherheitsrelevante Funktionen. Besonders deutlich gehen die Werte etwa bei ferngesteuerten Einpark-Hilfen auseinander. Die Qualitätsprobleme pro 100 Elektro-Fahrzeuge liegen laut JD Power mit 27,4 Problemfällen bei über einem Viertel. Die gleiche Technik zickt bei Verbrennern mit 10,7 deutlich seltener.

Den Extremfall liefert allerdings die Gestensteuerung: Auf 100 Elektro-Fahrzeuge treten hier bei fast genau der Hälfte (49,6) Probleme auf. Bei Verbrennern hingegen liegt die Fehlerquote bei 31,2 (Quelle: JD Power). Teilnehmer der Studie gaben außerdem mit deutlicher Mehrheit an, dass sie für ihr nächstes Elektroauto auf Plug&Charge setzen würden.

Neue Technologien sind für E-Autos besonders wichtig

Insgesamt gilt, dass neue Techniken vor allem zu Beginn potenziell fehleranfälliger sind als lange erprobte Systeme. „Innovation durch eine starke, fortschrittliche Tech-Strategie ist ausschlaggebend für alle Autobauer, besonders für die, die darauf hinarbeiten, sich ihren Ruf am E-Auto-Markt aufzubauen“, erklärt Kathleen Rizk von JD Power.

Das aktuelle Elektro-Flaggschiff von Hyundai:

Hyundai: Das kann das neue E-Auto Ioniq 6

E-Autos müssen also besonders mit Innovationen punkten, um quasi gegen den Heimvorteil von Verbrennern bestehen zu können. Aber auch Tesla übt mit seinem Fokus auf immer neue Features Druck auf die E-Auto-Konkurrenz aus, die nicht zurückbleiben darf. Das Gute: Per Over-the-Air-Updates können inzwischen viele Probleme auch nach dem Kauf unkompliziert behoben werden.

Im Ranking des US-Unternehmens belegt die Premiummarke von Hyundai, Genesis, den ersten Platz in puncto Innovationen. Hyundai selbst liegt bei den Volumenmarken auf Platz 1, gefolgt von der Konzernmarke Kia. Wenn es um neue E-Auto-Technik geht, macht den Südkoreanern so bald niemand etwas vor.