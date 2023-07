VanMoof hat sich offenbar verzockt. Der beliebte E-Bike-Hersteller hat in den Niederlanden ein Insolvenzverfahren gestartet, Onlineshop und Stores sind dicht. Für Kunden, die bereits ein E-Bike von VanMoof besitzen, beginnt damit die Zitterpartie. Doch ein Konkurrent macht VanMoof-Fahrern jetzt ein ausgebufftes Angebot.

VanMoof-Kunden aufgeschmissen? Konkurrent nimmt E-Bikes in Zahlung

Mit VanMoof ging es schnell bergab: Gab es zuvor nach außen hin nur weiteren Finanzierungsbedarf, folgten schnell ein Zahlungsstopp und nun die Insolvenz. Wer ein E-Bike der niederländischen Marke hat, kann damit zwar weiterhin fahren. Doch viele Funktionen, die ein VanMoof ausmachen, stehen auf der Kippe, wenn das Unternehmen die Server abschalten müsste.

Die Sorgen dürften vielen Kunden den Spaß an ihrem E-Bike nehmen – denkt sich offenbar Konkurrent Blurby. Die ungarische Marke ist weit weniger bekannt als die großen E-Bike-Start-ups VanMoof oder Cowboy. Jetzt macht der Hersteller aber mit einem attraktiven Angebot auf sich aufmerksam: VanMoof-Besitzer können ihr E-Bike für einen satten Rabatt bei Blurby in Zahlung geben.

Wer ein S2 oder S3 von VanMoof loswerden will, kann mit immerhin 500 Euro Rabatt beim Kauf eines neuen E-Bikes der Ungarn rechnen. Ein neueres S5 kommt in Zahlung bei Blurby sogar auf satte 1.000 Euro Rabatt.

E-Bikes von VanMoof müssten „komplett sein und alle Originalteile enthalten“, um für eine Inzahlungnahme in Frage zu kommen, schreibt Blurby auf seiner Webseite. Wer also an seinem E-Bike herumgebastelt hat – und sei es nur um die Pedale zu wechseln – sollte alle Originalteile wieder anbringen, um sich den Rabatt zu sichern.

Funktionstüchtig müssen die VanMoof-E-Bikes hingegen nicht sein. Solang es vollständig ist, könnte euch also auch euer kaputtes VanMoof noch viele Hundert Euro Rabatt bescheren. Weitere Informationen gibt Blurby über seine Webseite.

E-Bikes von Blurby: Was für Fahrräder bietet der Hersteller?

Wer sein VanMoof gegen ein Modell von Blurby eintauschen will, sollte sich aber darüber im Klaren sein, dass beide Marken sehr verschieden sind. Während Kunden bei VanMoof ein stylisches und vernetztes E-Bike erhalten konnten, sind die Räder von Blurby traditioneller designed. Der festverbaute Akku macht sie als E-Bikes kaum von außen erkennbar – das Aufladen wird dadurch aber ein Stück aufwendiger, wenn ihr zum Beispiel keine eigene Garage habt.

Das größte Manko bei Blurby ist jedoch das gleiche wie bei VanMoof: maßgeschneiderte Komponenten und eine Reparatur der Elektronik wird nur beim Hersteller durchgeführt. Wenn es also in Zukunft auch mal bei Blurby Probleme geben sollte, seid ihr womöglich wieder in der gleichen Situation.

