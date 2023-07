E-Bikes gibt es von den unterschiedlichsten Herstellern. Doch es gibt auch jede Menge Marken und Konzerne, die nicht auf ein eigenes Pedelec verweisen können – ob sie mit Elektro-Fahrrädern nun etwas am Hut haben oder nicht. Wie sich die Marken mit ihren fiktiven E-Bikes schlagen und wer dabei das Rennen macht, zeigt ein spannendes KI-Experiment.

Tesla, Amazon, Marvel: Welche Marke hat das gefragteste KI-E-Bike?

Amazon nutzt für seine Lieferungen inzwischen oft E-Lkws von Rivian, an dem das Versandhaus selbst beteiligt ist. Apple soll genauso wie Sony an einem eigenen E-Auto arbeiten. Da ist es kein Wunder, wenn Verbraucher sich fragen – oder gefragt werden –, ob es von den großen Marken der Welt nicht auch E-Bikes geben könnte.

Genau das haben die Experten für Elektro-Fahrräder von E-Bikes.org getan – und gleich die Designbeispiele mitgeliefert. Dafür nutzten sie die Bilder-generierende KI Midjourney. In der Umfrage wurden außerdem die Preise abgefragt, die Kunden bereit wären, für ein E-Bike ihrer Lieblingsmarke zu zahlen. Wie E-Bikes von Amazon bis Tesla bei den Kunden ankommen würden? Hier die Top 10 der beliebtesten, wenn auch fiktiven E-Bkes:

Amazon E-Bike für 1.744 US-Dollar Apple E-Bike für 1.548 Dollar Marvel E-Bike für 2.022 Dollar Audi E-Bike für 2.170 Dollar The Last of Us E-Bike für 1.948 Dollar Toyota E-Bike für 1.741 Dollar Tesla E-Bike für 2.254 Dollar Disneyland E-Bike für 1.450 Dollar Mercedes E-Bike für 1.912 Dollar Costco E-Bike für 1.797 Dollar

Der Vergleich zeigt etwa: Während zwar die meisten Befragten ein E-Bike von Amazon interessant fänden, würden sie für ein Modell von Tesla mit 2.254 Dollar tiefer in die Tasche greifen.

Für Tesla ist es nicht das erste Mal, dass der E-Auto-Hersteller auch mit anderen Elektro-Fahrzeugen in Verbindung gebracht wird:

Dabei ist klar: Die Designs der E-Bikes sind – so weit wir wissen – völlig fiktiv. Das gilt auch für die Preise, die zudem noch ziemlich unrealistisch sind. Ein Tesla-E-Bike dürfte weit mehr kosten – von Apple ganz zu schweigen.

Übers Ziel hinausgeschossen: Bild-KI bastelt auch gerne E-Motorräder

Je nach dem vermeintlichen Hersteller des E-Bikes gehen die Entwürfe der KI (bei E-Bikes.org ansehen) auch gerne mal über das hinaus, was man sich eigentlich unter einem E-Bike vorstellt. So haben die Versionen von Tesla, Marvel oder The Last of Us deutlich mehr von einem E-Motorrad als von einem Pedelec. Die Übergänge sind hier für die Midjourney-KI offensichtlich fließend.

Ganz bei der Wahrheit geblieben ist die Umfrage übrigens nicht: Denn etwa Audi, Mercedes und Toyota haben oder planen längst eigene E-Bikes. Nur entsprechen die nicht annähernd dem, was die Midjourney-KI dazu ausgeworfen hat.