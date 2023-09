E-Scooter: Deutsche haben genug

Außer E-Autos und dem damit verbundenen letzten Stottern vom Auspuff der Verbrenner, gibt es wohl kaum ein Fahrzeug, das derzeit so polarisiert wie der überall präsente E-Scooter. Mietflitzer verschiedener Anbieter finden sich an so gut wie jeder Straßenecke. Dabei haben die Deutschen eigentlich keinen Bock auf E-Scooter, wie eine aktuelle Umfrage zeigt.

E-Scooter: Mehrheit unterstützt Verbot nach Pariser Vorbild

E-Scooter werden entweder als Platz- und Ressourcenverschwendung – oder einfach, weil sie ständig im Weg stehen – gehasst oder für die günstige Mobilität und die Freiheit geliebt, die sie bieten. Zwischen den beiden Extremen ist kaum Platz. Auch in Deutschland sind die Fronten offenbar klar abgesteckt. Eine aktuelle Umfrage zeigt, dass viele Menschen E-Scooter gerne verbieten würden.

44 Prozent der Befragten einer aktuellen YouGov-Umfrage im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur unterstützen ein Verbot von E-Scootern als Leihgeräte, wie sie in vielen Städten längst zum Alltag gehören. Dem stehen 37 Prozent gegenüber, die sich gegen ein Verbot ausgesprochen haben (via: heise online). Der Anteil derer, die sich keiner Seite zugehörig fühlen, ist entsprechend gering.

Das Verbot von E-Scootern im Verleih ist eine extreme Maßnahme, die daher schwieriger Zustimmung finden dürfte. Entsprechend ist die grundsätzliche Ablehnung der E-Fahrzeuge höher. 51 Prozent der Teilnehmer an der Online-Umfrage sehen E-Scooter negativ. Nur 23 Prozent sind Elektrorollern gegenüber positiv gestimmt.

Anlass der Umfrage Anfang September war das Aus für E-Scooter in Paris. Dort war die Ablehnung noch viel deutlicher: 89 Prozent hatten sich in einem Bürgerentscheid gegen E-Scooter ausgesprochen. Die französische Hauptstadt hat daher Schluss mit den kleinen E-Fahrzeugen innerhalb der Stadtgrenzen gemacht.

Unfallzahlen mit E-Scootern steigen

Die YouGov-Umfrage widmet sich außerdem Gründen für die ablehnende Haltung gegenüber E-Scootern. So sind ganze 61 Prozent der Meinung, dass sich die allgemeine Verkehrssicherheit seit 2019 verschlechtert habe. Seit diesem Jahr sind E-Scooter für den Straßenverkehr in Deutschland offiziell zugelassen.

Der dpa zufolge sind aktuell rund 764.000 Elektro-Tretroller registriert. Die Zahl der Unfälle mit E-Scootern steigt mit zunehmender Nutzung stark an. 2022 wurden 8.260 Unfälle gezählt, ein Plus von 67 Prozent gegenüber 2021.