Mit dem Ausfallen der E3 fehlt einer der wichtigsten Termine im Gaming-Kalender 2020. Doch viele Publisher sorgen für digitalen Ersatz.

Eigentlich sollte es im in einer einzigen Juni-Woche die geballte Ankündigungsflut der E3 2020 geben. Durch die Absage der Messe machen viele Publisher ihre eigenen digitalen Pressekonferenzen, die sich jetzt über mehrere Monate verteilen.

Von vielen Publishern gibt es schon ein konkretes Datum, auch wenn einige wichtige noch fehlen. So macht sich Sony noch rar mit Informationen zur PS5 und das einzig Konsistente an Nintendo Directs ist die Inkonsistenz ihrer Releases.

Kommen wir aber zu dem, was wir wissen:

Summer Game Fest – 12. Mai 2020

Game Awards-Host Geoff Keighley kündigte via Twitter ein einmonatiges Event mit Livestreams zu Neuankündigungen und Demos, die zum Testen einladen sollen. Was genau uns zum Start heute Abend erwartet ist aber noch unklar.

Guerrilla Collective – 06. Juni 2020

An diesem Juni-Wochenende soll es zwei Live-Streams geben. Mit dabei sind die 11 Bit Studios (Frostpunk), Larian Studios (Baldur’s Gate 3), Versus Evil (The Banner Saga und Pillars of Eternety 2: Deadfire) und ZA/UM (Disco Elysium). In den Streams gibt es neben Ankündigungen und ersten Demos auch Interviews mit den Entwicklern zu sehen.

PC Gaming Show – 06. Juni 2020

Wie jedes Jahr führt Sean „Day9“ Plott durch die PC Gaming Show, die wahrscheinlich als Teil des Guerrilla Collective-Event laufen wird. Große Überraschungen zu Release sind hier zwar selten, doch es ist immer viel Platz für die Entwickler und Einsichten in ihre Projekte.

Steam Game Festival – 09. bis 14 Juni 2020

Eigentlich Teil des Summer Game Fests ist dieses Event trotzdem wichtig da hier viele Spiele erst in Demos zugänglich gemacht werden – natürlich auf Steam. Interessanterweise ist auch Microsoft an diesem Event beteiligt, vielleicht bekommen wird dort mehr zu den großen Titeln des Publishers zu sehen.

Night City Wire (CD Projekt Red) – 11. Juni 2020

Das wir dort etwas mehr zu Cyberpunk 2077 sehen werden, versteht sich von selbst. Vielleicht produziert der weiterere Auftritt eines Hollywood-Stars, ein weiteres atemberaubendes Meme. Fans werden sich sicher über alles freuen – außer einer Verschiebung des Releases.

Play Live 2020 (EA) – 11. Juni 2020

Normalerweise darf bei den Play Live-Events gezockt werden und Spieler können mit Influencern ein paar Fotos schießen. Wie das bei einem Online-Event aussehen wird, hat EA noch nicht verraten. Vielleicht verrät EA wie es mit Star Wars Jedi: Fallen Order weitergeht oder was es mit Anthem 2.0 auf sich hat – das war doch was.

Move Forward (Ubisoft) – 12. Juli 2020

Am Zeitrahmen der E3 schießt Ubisoft deutlich vorbei. Erst im Juli wird es mehr zu Assassin’s Creed Valhalla und dem erst im April 2020 erscheinenden Watch Dogs Legion geben. Weiter Neuankündigungen soll es natürlich auch geben.

Xbox 20/20 (Microsoft) – Juli 2020

Auf ein genaueres Datum wollte sich Microsoft noch nicht festlegen. Vor Kurzem gab es das Erste, von monatlich stattfinden Events, zu den Spielen von Drittherstellern. Was uns im Juni erwartet, ist noch nicht bekannt, dafür bewirbt Microsoft das Event im Juli mit mehr zu den Spielen der Xbox Game Studios – mit dabei dann auch Halo Infinite.

Zu allen Entwicklungen und noch fehlenden Publishern halten wir euch natürlich auf dem Laufenden. Das gilt natürlich auch für alle wichtigen Informationen zu den Neuankündigungen.

