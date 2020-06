Im Rahmen des „EA Play“-Events verriet der Entwickler und Publisher Neues zu Fan-Favoriten wie Apex Legends und Die Sims 4, doch auch Weltpremieren wie Star Wars Squadrons, Rocket Arena und Lost in Random spielten eine große Rolle. Außerdem wurde verraten, dass zahlreiche Spiele ab jetzt bei Steam erhältlich sind. Wir haben das Event für euch zusammengefasst.

Das „EA Play“-Event vertrat dieses Jahr den Auftritt auf der großen „E3“-Veranstaltung, die aufgrund der COVID-19-Pandemie abgesagt werden musste. Per Livestream brachte EA die Fans nun bei Spieleklassikern auf den neuesten Stand und stellte auch neue Spiele sowie vorher noch nie gesehenes Gameplay vor.

Star Wars geht immer.

EA Play: Auf das können sich die Fans freuen

Bei EA ist dieses Jahr noch einiges los, denn es erscheinen nicht nur neue Spiele, auch weitere Plattformen wie Steam und Nintendo Switch werden in Zukunft verstärkt unterstützt. Ab heute sind außerdem Spiele wie Die Sims 4, Titanfall 2, A Way Out und Dead Space 3 auf Steam erhältlich.

Natürlich gibt es auch zahlreiche Neuigkeiten zu Spielen – den Anfang macht Apex Legends.

Apex Legends

Respawn Entertainment kündigte heute ein neues Collection Event an. Ab dem 23. Juni 2020 können sich die Spieler durch Lost Treasures exklusive Items verdienen und sich Herausforderungen in beliebten Modi stellen. Ab Herbst ist Apex Legends zudem über Steam erhältlich und auch auf der Switch soll es seinen Platz finden. Nähere Informationen folgen in den nächsten Wochen.

It takes two

Die „A Way Out“-Macher kündigten heute ihr neuestes Spiel an. Josef Fares von Hazelight Studios beschreibt das Spiel als Koop-Action-Adventure. Die Story dreht sich um ein kleines Mädchen, dass unter der Trennung ihrer Eltern leidet. Trost findet sie bei zwei ihrer Puppen, die eines Tages lebendig werden. Emotionen werden in dem Spiel großgeschrieben. It takes two soll 2021 erscheinen.

Lost in Random

Zoink Games kündigte ein Adventure an. Den Spieler führt es in ein dunkles Königreich, in dem die Zukunft jedes Bürgers durch Würfel bestimmt wird. Gemeinsam mit einem Kumpanen namens Dicey geht es auf eine Reise, auf der der Spieler feststellen wird, ob er von seinem Schicksal besiegt wird oder lernen kann, es zu seinen Gunsten zu nutzen. Lost in Random erscheint voraussichtlich 2021.

Rocket Arena

Final Strike Games stellte das Multiplayer-Vergnügen Rocket Arena vor. Auf die Spieler warten dynamische Karten, Charaktere mit einzigartigen Fähigkeiten und vor allem viele und durchschlagkräftige Raketen. Es geht darum, seinen Gegner aus der Arena zu befördern, seine Fähigkeiten auszubauen und sich seine Charaktere nach Wunsch anzupassen.

Rocket Arena unterstützt Crossplay und erscheint voraussichtlich am 14. Juli 2020. Der Termin für das erste Event steht auch schon fest. Voraussichtlich ab dem 24. Juli können sich die Spieler bereits auf eine neue Map, einen neuen Charakter und zahlreiche Herausforderungen freuen.

Star Wars Squadrons

Das neue „Star Wars“-Spiel war das Highlight des Streams, in dem einige Minuten Gameplay gezeigt und vorgestellt wurden. Auf die Spieler wartet eine umfangreiche Einzelspieler-Story, auf die der Multiplayer-Modus folgt. Die Modi Dogfight Mode und Fleet Battles warten mit zahlreichen Herausforderungen auf die Spieler, egal ob diese lieber defensiv oder offensiv spielen.

Star Wars Squadrons erscheint voraussichtlich am 2. Oktober 2020 und unterstützt Crossplay sowie VR.

Was sagt ihr zur Ausbeute des Streams? Ist etwas dabei, auf das ihr euch besonders freut, oder traf es nicht euren Geschmack? Schreibt es uns sehr gerne in die Kommentare.