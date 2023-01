Der aktuelle PlayStation-Sale hat es in sich. Im Store winken satte Rabatte – darunter befinden sich auch Spiele, die gerade mal etwas älter als einen Monat sind. In der digitalen Grabbelkiste findet sich auch einer von EAs größten Flops wieder: Anthem ist 97 Prozent reduziert und kostet somit nur 2,09 Euro.

Anthem Facts

EAs schwingt den Rabatthammer: Anthem gibt’s für 2,09 Euro

Mit Anthem hat sich EA keinen Gefallen getan. Der Loot-Shooter aus dem Hause Bioware wurde von vielen Fans 2019 heiß erwartet – und deswegen enttäuschte das Endergebnis umso mehr. Der Metascore der PS4-Version von Anthem liegt bei bitteren 54 Punkten, der User-Score fällt mit einer Wertung von 3,5 Zählern sogar noch schlechter aus (Quelle: Metacritic).

Die Entwickler starteten mehrere Versuche, um ihre Mischung aus Rollenspiel zu retten – am Ende musste man sich jedoch geschlagen geben und gab dem Spiel zugunsten des nächsten Dragon Age Anfang 2021 den Laufpass.

Wer sich von Anthem trotz der Kritik sein eigenes Bild machen möchte, hat Glück. Im PlayStation Store wird der Shooter aktuell regelrecht verramscht. Gerade einmal 2,09 Euro ruft EA auf – das entspricht einem Rabatt von stolzen 97 Prozent im Vergleich zum UVP zum Marktstart 2019 (im PlayStation Store anschauen). Wer sich den Kauf noch überlegen möchte, kann sich ruhig noch etwas Zeit lassen. Das Angebot steht bis zum 19. Januar um 00:59 Uhr zur Verfügung – danach erhöht sich der Preis.

Ihr habt gar keine Ahnung, was Anthem überhaupt ist? Dann schaut euch am besten ein paar der Spielszenen aus dem Trailer an, um euch einen Eindruck zu verschaffen:

Anthem Launch-Trailer

Weitere Deals im PlayStation Store

Wer sowieso gerade dabei ist, durch den PlayStation Store zu stöbern, kann auch einen Blick auf die aktuelle Januar-Rabattaktion werfen. Sony lockt mit Spielen und Add-Ons, die bis zu 75 Prozent reduziert sind – auch recht neue Spiele sind mit von der Partie.

So gibt es etwa Need for Speed Unbound für 47,99 Euro statt 79,99 Euro (im PlayStation Store anschauen), Ratchet & Clank: Rift Apart kostet nur 39,99 Euro statt 79,99 Euro (im PlayStation Store anschauen) und der Action-Shooter Returnal ist um 50 Prozent reduziert und schlägt deshalb nur mit 39,99 Euro statt 79,99 Euro zu Buche (im PlayStation Store anschauen).

Die Übersicht der besten Rabatte haben wir in einem separaten Artikel zusammengefasst:

