Technik gebraucht zu kaufen kann sich aus mehreren Gründen lohnen. Doch wie eine Umfrage zum diesjährigen Earth Day zeigt, trauen sich das immer noch viele Verbraucher und Verbraucherinnen in Deutschland nicht.

Earth Day 2023: Second-Hand-Technik ist für viele noch eine Hürde

Jedes Jahr am 22. April findet der Earth Day statt. Seit 1970 wird an diesem weltweiten Umweltaktionstag sowohl auf Umweltprobleme als auch auf verschiedene Projekte und Initiativen für eine grüne Zukunft aufmerksam gemacht (mehr Informationen findet ihr bei Earthday.de). Gerade im Tech-Bereich trägt die Kreislaufwirtschaft zu mehr Klimaschutz bei. Das heißt, dass Produkte so lang wie möglich genutzt werden – also im Kreislauf bleiben. Dieses Ziel erreicht man beispielsweise durch die Reparatur defekter Geräte oder Recyclingprozesse. Auch der Gebrauchtkauf ist ein wichtiger Schritt.

Die Gebraucht-Plattform Refurbed hat pünktlich zum Earth Day eine Umfrage zum Thema nachhaltiger Kaufentscheidungen veröffentlicht. Das Ergebnis: Für mehr als die Hälfte ist Nachhaltigkeit zwar ein wichtiges Kaufkriterium, allerdings gaben knapp 43 Prozent der über 1.000 Befragten an, noch nie ein gebraucht gekauft zu haben. Dabei hat der Großteil Sorge bei der Garantie: Gebrauchthändler verpflichtet nur 1 Jahr Garantie anzubieten. Ebenso sind Gründe, dass es sich bei Gebraucht-Geräten teilweise um veraltete Technik handelt und Second-Hand-Technik nicht so leicht verfügbar ist wie neue.

Doch das bedeutet nicht, dass Second-Hand-Technik in Deutschland keinen Anklang findet – ganz im Gegenteil. So haben sich über 30 Prozent der Über-18-Jährigen schon mehrfach für den Gebrauchtkauf entschieden. Produkte gebraucht zu kaufen ist also eine Hürde, die man überwinden muss. Hat man das allerdings geschafft, fällt der Griff zu wiederaufbereiteten Geräten weniger schwer – dem stimmen 73 Prozent der Befragten zu. Jedoch wird sich dabei weniger aus nachhaltigen Gründen für den Gebrauchtkauf entschieden, als vielmehr aufgrund des besseren Preis-Leistungs-Verhältnisses: Generealüberholte Technik ist unterm Strich günstiger als neue.

Technik gebraucht kaufen: Es fehlt an Transparenz

Produkte gebraucht zu kaufen ist ohne Frage gut für unsere Umwelt. Denn so können ganz leicht Ressourcen gespart werden, die sonst unter teilweise fragwürdigen, umweltschädlichen, wenn nicht sogar illegalen Bedingungen abgebaut werden. Laut Refurbed spart ein wiederaufbereitetes Smartphone durchschnittlich 70 Prozent an CO 2 -Emissionen im Vergleich zu einem neu produzierten.

Diese Transparenz fehlt allerdings vielen Verbraucherinnen und Verbrauchern: Über 60 Prozent wünschen sich mehr Informationen zur Elektroschrott-Einsparung. Ebenso bedarf es detailliertere Angaben zur CO 2 - und Wasser-Ersparnis im Vergleich zu neuer Technik.

