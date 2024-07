Eben erst im Kino: Disney+ lohnt sich im August endlich wieder

Ist das zu glauben? Aber auf diese Fortsetzung mussten Fans geschlagene sieben Jahre warten. Im Kino läuft der aktuelle vierte Teil mit dem Titel „Planet der Affen: New Kingdom“ seit dem 8. Mai 2024. Wer sich das Kinoticket sparen möchte, muss nicht mehr lange warten. Bereits in wenigen Tagen ist der Film nämlich schon bei Disney+ zu sehen. Doch hat sich das jahrelange Warten überhaupt gelohnt?

Vor 13 Jahren kam der erste Teil des beliebten Reboots von Planet der Affen in die Kinos. Es folgten weitere Filme in den Jahren 2014 und 2017. Danach war es lange still, bis sich die Filmreihe mit dem vierten Teil vor etwas mehr als zwei Monaten zurückmeldete.

Disney+ schnappt sich aktuellen Kinofilm

Noch heute läuft „Planet der Affen: New Kingdom“ vereinzelt in den deutschen Kinos. Wer den US-amerikanischen Science-Fiction-Actionfilm sehen möchte, muss jetzt aber nicht mehr unbedingt ins Lichtspielhaus rennen. Ab dem 2. August sind Abonnentinnen und Abonnenten von Disney+ nämlich im Vorteil. Der Streaming-Anbieter nimmt den Kinofilm direkt und ohne Aufpreis ins Programm (bei Disney+ ansehen).

Der Trailer heizt die Vorfreude an:

Planet der Affen: New Kingdom - Trailer Deutsch

Der Film entführt uns in eine ferne Zukunft. Mehrere Generationen sind nun vergangen, seit der von den bisherigen Filmen bekannte Affe Caesar seinen Artgenossen den Weg in die Freiheit aufzeigte. Die Menschen, die es noch gibt, haben sich mittlerweile zurückentwickelt und zeigen Defizite im Bereich der Intelligenz und Sprache. Jetzt taucht erneut ein Affe auf, der sich anschickt, die Zukunft zu verändern.

Kann der Film mit diesem Plot überzeugen? Finanziell war „Planet der Affen: New Kingdom“ zwar kein direkter Flop, konnte aber im Angesicht der hohen Produktionskosten von circa 160 Millionen US-Dollar nur etwas weniger als 400 Millionen US-Dollar wieder einspielen. Nicht schlecht, verglichen mit den drei vorherigen Filmen aber dann doch das Ergebnis mit dem bisher geringsten Betrag.

Film kann das Publikum überzeugen

Bei Kritikern und Zuschauern kam der Film dann aber ziemlich gut an. Eine IMDb-Bewertung von 7,0 ist zwar wiederum das schlechteste Ergebnis im Vergleich zu den drei Vorgängern, aber immer noch gut. Etwas besser sieht es bei Rotten Tomatoes aus. Ganze 80 Prozent der professionellen Filmkritiker waren von „Planet der Affen: New Kingdom“ überzeugt, bei den Zuschauern waren es 77 Prozent.

In einem Satz (Zitat, übersetzt): „Das ‚Kingdom‘, das eine neue Ära für den ‚Planet der Affen‘ einläutet, mit liebenswerten Charakteren und reichhaltigem Bildmaterial, setzt sich zwar nicht die Krone als bester Film des Franchise auf, rechtfertigt aber mit Bravour seine weitere Herrschaft.“

Man kann und sollte den Film also bedenkenlos genießen und anschauen. Übrigens, auch die bisherigen drei Vorgänger könnt ihr bei Disney+ jetzt schon anschauen:

Wer also beim Reboot nochmals aufholen will oder muss, der sollte die Gelegenheit nutzen und reinschauen.

