Eben noch in den US-Kinos: Amazon Prime schnappt sich echten Geheimtipp

Bereits im März zeigt Amazon im Rahmen der Flatrate von Prime Video das neuste Regie-Werk von Hollywood-Größe George Clooney. Der inszeniert mit „The Boys in the Boat“ („Die Jungs im Boot“) einen sehenswerten Film nach wahren Begebenheiten, der erst kürzlich unter anderem in den USA und Großbritannien noch im Kino lief.

Hierzulande war „The Boys in the Boat“ kein echter Kinostart beschieden. Anders in den USA, wo der Historienfilm von George Clooney Ende Dezember 2023 in den Kinos anlief. Auch in Großbritannien, Kanada oder auch Australien wurde der Film auf der großen Leinwand gezeigt.

Neuester Kinofilm von George Clooney: Bei uns nur bei Amazon Prime Video

In Deutschland dagegen bekommen nur Prime-Mitglieder den Film ab dem 29. März 2024 im Rahmen der Flatrate von Amazon Prime Video zu sehen. Wer ein Abo hat, zahlt nichts extra und bekommt echte Kinounterhaltung direkt für die heimische Couch (bei Amazon Prime Video ansehen).

George Clooney steht dieses Mal nur im Hintergrund und führt Regie. Vor der Kamera dagegen zu sehen sind unter anderem Joel Edgerton und Callum Turner. Letzterer ist gerade auch im Weltkriegsdrama „Masters of the Air“ bei Apple TV+ zu sehen. Auch „The Boys in the Boat“ beruht auf wahren Begebenheiten und spielt im geschichtlichen Kontext der Olympischen Spiele in Nazi-Deutschland des Jahres 1936.

Ein Trailer sagt mal wieder mehr als tausend Worte:

The Boys in the Boat - Trailer Englisch

Amazon schreibt: „Diese inspirierende wahre Geschichte folgt einer Außenseitergruppe auf dem Höhepunkt der Weltwirtschaftskrise, die im Rahmen der Sommerspiele 1936 in Berlin gegen die Elite aus aller Welt antritt.“ Konkret im Fokus steht das Ruderteam der University of Washington, die die Vereinigten Staaten damals bei den Olympischen Spielen vertraten.

Polarisierender Ergebnis: Zuschauer vs. Kritiker

Taugt das was? Die IMDb-Bewertung von 7,0 erweckt zunächst einen soliden Eindruck. Der Blick rüber zu Rotten Tomatoes offenbart einen Konflikt zwischen Kritiker und Zuschauer.

Von 153 professionellen Kritikern zeigten sich nämlich nur 58 Prozent vom Film überzeugt. Ein eher schwaches Ergebnis. Ein gänzlich anderes Bild haben dann aber Tausende von Zuschauern. Überwältigende 97 Prozent von denen fanden den Film gut.

„The Boys in the Boat“ kann vielleicht nicht jeden Kritiker begeistern, doch die eigentlichen Zuschauer fanden den Film unzweifelhaft sehenswert. Aktuell also noch ein Geheimtipp und ein echter Zuschauerliebling der jüngste Film von George Clooney. Den 29. März sollten sich Prime-Kunden daher lieber schon mal vormerken.