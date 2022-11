Kürzlich erschien das Spiel Sackboy: A Big Adventure für den PC – hier hat sich der Publisher allerdings bestimmt mehr erhofft, denn bisher ist das Spiel auf dieser Plattform ein echter Flop.

Sackboy: PlayStation-Spiel kommt bei PC-Spielern wohl nicht gut an

Ursprünglich erschien das Spiel bereits 2020 für die PlayStation 4 und als einer der Launch-Titel für die PlayStation 5. Während Sackboy: A Big Adventure bei Metacritic mit einer Wertung von 83 (PS4) und 79 (PS5) eigentlich ganz gut abschneidet, kann die PC-Version anscheinend nicht mithalten (Quelle: Metacritic).

Das geht aus der Steam-Datenbank hervor, die belegt, dass die höchste Zahl der gleichzeitig aktiven Spieler auf der Plattform bei gerade einmal 610 liegt. Im Vergleich zu Titeln wie God of War, bei denen es anfänglich rund 73.000 gleichzeitig aktive Spieler waren und Spider-Man, bei denen es etwa 66.000 waren, kann Sackboy: A Big Adventure also nicht einmal annähernd mithalten. Woran könnte es liegen? (Quelle: Steam).

Mehrere Faktoren können Grund für diese Schlappe sein. Zum einen erschien das Spiel zeitnah zu Call of Duty: Modern Warfare 2 – das Spiel kann bei Steam übrigens rund 263.000 gleichzeitige Spieler verzeichnen – zum anderen soll mit der PC-Portierung von Spider-Man Miles Morales bald ein weiteres Top-Spiel erscheinen. Mit 60 Euro ist Sackboy: A Big Adventure nun auch nicht gerade ein Schnäppchen.

Macht euch selbst einen Eindruck vom PC-Spiel:

Sackboy: A Big Adventure - Features Trailer | PC Games

Sackboy: A Big Adventure auf PC: Manche Fans sehen es positiv

Zwar kann das Abenteuer-Spiel auf dem PC derzeit nicht mit den PlayStation-Versionen mithalten, doch es gibt Fans, die noch Hoffnung für die PC-Version haben.

„Ich denke, es ist einfach ein Nischenspiel, das in einer wahnsinnig überfüllten Zeit zum vollen Preis veröffentlicht wird. Ich bin mir sicher, dass es eines dieser Spiele ist, die sich mit der Zeit gut verkaufen werden, nachdem es in den Handel kommt usw. Ich kann mir gut vorstellen, dass die Leute es während eines Sommerschlussverkaufs abholen, nachdem sie etwas wie God of War gekauft haben“, so Reddit-Nutzer CluntFeastwood (Quelle: Reddit).