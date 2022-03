Xbox-Fans bekommen dieses Wochenende die Möglichkeit, einen kommenden Horror-Hit auszutesten – und zwar völlig kostenlos. Als Xbox-Insider könnt ihr an einem Beta-Test zu dem heißerwarteten Spiel Evil Dead: The Game teilnehmen.

Als Mitglieder vom Xbox-Insider-Programm könnt ihr euch dieses Wochenende auf einen kostenlosen Horror-Leckerbissen freuen: Vom 25. März ab 18 Uhr deutscher Zeit könnt ihr in den geschlossenen Beta-Test von Evil Dead: The Game hineinschnuppern – allerdings müsst ihr euch vorher noch dafür registrieren.

Xbox-Insider können kommenden Horror-Hit gratis testen

Die Teilnahme an der geschlossenen Beta für Evil Dead: The Game steht dieses Wochenende allen Xbox-Insidern frei. Um euch für den Gratis-Test zu registrieren, müsst ihr auf eurer Xbox die Insider-Hub-App aufrufen, dort den Vorschau-Reiter (Previews) öffnen und könnt dort Evil Dead: The Game - BETA auswählen. Klickt auf „Beitreten“ und freut euch auf ein wildes Dämonen-Multiplayer-Abenteuer. (Quelle: Xbox)

Falls ihr noch keine Xbox-Insider seid, könnt ihr euch die Hub-App auf eure Konsole herunterladen und dort kostenlos dem Programm beitreten. Bei der Registrierung für den „Evil Dead: The Game“-Test solltet ihr euch beeilen, denn die Plätze für die Beta sind begrenzt. Wenn eure Anmeldung erfolgreich abgeschlossen wurde, könnt ihr über die Insider-Hub-App am Freitag das Spiel installieren.

Evil Dead: The Game nimmt sich Dead by Daylight als Vorbild

Nach dem Erfolg von Dead by Daylight oder Friday the 13th schickt sich mit Evil Dead das nächste Horror-Franchise an, Gamer in einem asymmetrischen Horror-Multiplayer aufeinander loszulassen. Ihr dürft in die Rollen bekannter Figuren der Kult-Reihe schlüpfen – darunter natürlich Protagonist Ash sowie Pablo und Kelly aus der Series Ash vs Evil Dead. Zusätzlich gibt es selbstverständlich ein Wiedersehen mit den dämonischen Deadites, die durch das Necronomicon in die Welt gesetzt werden.

Fans des skurrilen Horror-Franchises können sich auf den Release des Spiels am 13. Mai 2022 freuen – und dieses Wochenende auf ihrer Xbox schon einmal die Kettensäge heißlaufen lassen.

Schaut euch hier den Gameplay-Trailer zu Evil Dead: The Game im Video an:

Evil Dead Gameplay Trailer

