Der Herr der Ringe und Game of Thrones bekommen noch dieses Jahr neue Serien. Disney will jetzt ebenfalls einen starken Fantasy-Konkurrenten auf den eigenen Streaming-Dienst bringen. Eine beliebte Buch-Reihe bekommt dafür eine zweite Chance.

Disney+ Facts

Disney+ bringt Konkurrenz für Game of Thrones

Fantasy-Fans müssen in naher Zukunft keinen Mangel an neuen Serien fürchten. Bis zum Games-of-Thrones-Prequel House of the Dragon und der Amazon-Serie Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht sind es nur noch wenige Wochen. Auch Disney+ will einen Stück vom Fantasy-Kuchen. Der Streaming-Dienst arbeitet aktuell an einer Adaption der Eragon-Saga (Quelle: Variety).

Christopher Paolini, der Autor der aus vier Büchern bestehenden Reihe, soll ebenfalls am Drehbuch der Serie mitschreiben – eine willkommene Nachricht. Immerhin hat eine neue Serie rund um den Drachenreiter Eragon und seine Drachen-Dame Saphira einiges wiedergutzumachen. Eine erste Filmadaption aus dem Jahr 2006 erhielt nicht nur bei Kritikern durchweg schlechte Reviews, sondern verscherzte es sich auch mit Fans, indem sie die Geschichte der Bücher an vielen Stellen zum Schlechteren abänderte.

Lust auf noch mehr Drachen? Hier könnt ihr den Trailer zu House of the Dragon ansehen:

House of the Dragon | Official Teaser Trailer (HBO Max)

Buch-Autor bestätigt neue Eragon-Serie

Selbst Jahre nach der schrecklichen Filmadaption und dem Release des finalen Buchs der Saga im Jahr 2011 haben Fans niemals aufgehört, um eine zweite Chance für Eragon zu kämpfen. Die Anstrengungen in den sozialen Medien haben vielleicht dazu beigetragen, dass Disney der Reihe jetzt eine Serie spendiert. Auf Twitter hat Paolini die Existenz der Serie inzwischen bestätigt. Dabei drückt er auch seine Wertschätzung für die treuen Eragon-Fans aus:

Die Eragon-Saga spielt in der Fantasy-Welt Alagaësia, die vom Tyrannen Galbatorix regiert wird. Der Bauernjunge Eragon stößt zu Beginn der Reihe auf ein blaues Ei, aus dem auch prompt der Drache Saphira schlüpft. Von dem Moment an beginnt ihr gemeinsames Abenteuer, das sie quer durchs Land führt, um als Drache und Reiter den Kräften des Guten zum Sieg zu verhelfen. Das schreit doch neben einer hoffentlich endlich gutgemachten Serie auch nach einer Game-Adaption.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.