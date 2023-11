Ein eigener Harry Potter für Disney+: Serien-Trailer begeistert Fans

Harry Potter ist dank Büchern und Filmen ein Mega-Franchise geworden. Jetzt hat Disney+ die Antwort auf den Zauberlehrling. Eine neue Serie über Götter, Helden und Monster soll noch dieses Jahr erscheinen. Der Trailer löst bei Fans bereits Glücksgefühle aus.

Percy Jackson: Die Serie – Disney zeigt neuen Trailer

Disney gibt Percy Jackson eine zweite Chance. Der junge Halbgott wird Star einer eigenen Serie, die bereits am 20. Dezember 2023 auf dem hauseigenen Streaming-Dienst erscheinen soll. Ein neuer Trailer erlaubt Fans jetzt einen neuen Einblick in die fantastische Welt voller Helden und Monster.

Der Trailer zeigt dabei Percys erste Schritte in der Welt der griechischen Götter. Als Sohn des mächtigen Poseidon scheint er für Großes bestimmt zu sein und gerät schnell in den Konflikt rund um den gestohlenen Herrscherblitz des Zeus. In den knapp zweieinhalb Minuten könnt ihr auch einen genaueren Blick auf Camp Half Blood werfen, in dem Percy und andere Nachkommen der Götter trainiert werden.

Schaut euch hier den Trailer für Percy Jackson: Die Serie bei unseren Kollegen von kino.de an:

Percy Jackson: Die Serie – Trailer Deutsch

Halbgötter auf Disney+: Fans können es kaum erwarten

Bereits in den 2010er Jahren durfte Percy Jackson sein Glück in zwei Filmen versuchen. Aufgrund des mittelmäßigen Erfolges wurde die Reihe allerdings nie fortgesetzt. Viele Fans sind außerdem der Meinung, dass sich die Filme bei der Adaption der Bücher zu viele Freiheiten genommen hätten.

Jetzt will Disney es besser machen. Die Fans scheinen mit den gezeigten Szenen bereits mehr als glücklich zu sein:

„Ich habe erst vor kurzem angefangen, die Bücher zu lesen und trotzdem sind mir gegen Ende die Tränen gekommen. Es sieht so aus als, ob sie dem ersten Buch gerecht werden.“ (aricaj.3006 auf YouTube)

„Wenn man jeden Teil des Trailers mit einem bestimmten Teil des Buches in Verbindung bringen kann, dann weiß man, dass sie ihren Job gut gemacht haben.“ (andremulert auf YouTube)

Die Serie für Disney+ ist auch alles andere als billig. So soll jede Folge stolze 15 Millionen US-Dollar kosten. Bisher scheint sich dies auszuzahlen.