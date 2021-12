Beim Remake des Sci-Fi-Abenteuers System Shock tut sich so einiges. Das lang erwartete Spiel soll im kommenden Jahr für PC und Konsolen erscheinen. Außerdem gibt es viele neue Bilder aus dem Remake zu sehen, die Lust erwecken, die verlassene Raumstation in ihren neuen, satten Farben zu erkunden.

System Shock kehrt bald zurück

Ein Remake zum Sci-Fi-Klassiker System Shock aus dem Jahr 1994 wurde bereits vor fünf Jahren angekündigt. Seither gab es Trailer, Screenshots und sogar eine spielbare Demo, um Fans wissen zu lassen, worauf sie sich freuen dürfen. Eigentlich hätte System Shock im Sommer diesen Jahres wiederkehren sollen; nun bestätigen Entwickler Nightdive Studios und Publisher Prime Matter, dass eine Veröffentlichung der Neuauflage für PC und Konsolen im kommenden Jahr vorgesehen ist.

Der Gründer und CEO von Nightdive Studios Stephen Kick beschreibt: „System Shock war eine echte Herzensangelegenheit und unser Ziel war es immer, ein Spiel abzuliefern, das so nah an der Perfektion ist, wie wir es schaffen können.“ Nightdive Studios hat für das Remake mit vielen Mitgliedern des ursprünglichen Entwicklerteams eng zusammengearbeitet. Darunter auch mit der Sprecherin der bösen KI SHODAN, die selbstverständlich in der Neuauflage zurückkehrt, um euch das Leben zur Hölle zu machen. Im neuen System Shock erwarten euch aber auch gänzlich neue Areale, Rätsel und Geheimnisse.

Die neuen Bilder aus dem System-Shock-Remake seht ihr hier:

Was ist System Shock?

Systen Shock ist ein First-Person-Spiel in einem Sci-Fi-Szenario. Ihr befindet euch auf einer verlassenen Raumstation, der Citadel Station, und müsst die KI SHODAN aufhalten, bevor sie die Menschheit vernichtet.

Das Remake verbindet das Kern-Gameplay aus dem Original mit einer modernen Grafik, aktualisierter Steuerung und neu bearbeiteten Sounds sowie Musik. System Shock erscheint voraussichtlich 2022 für PC und Konsolen.