Als Abonnent von PS Plus erhaltet ihr jeden Monat die Möglichkeit, euch ein paar Gratis-Games zu sichern. Für jedes in die Bibliothek hinzugefügte Spiel kam bis vor Kurzem eine lästige E-Mail von Sony. Diese Zeiten scheinen nun vorbei zu sein.

Sony PlayStation Facts

PlayStation verschickt keine lästigen E-Mails mehr

„Vielen Dank für deinen Kauf. Deine Transaktion im PlayStation Store war erfolgreich. Vielen Dank“, hieß es in jeder E-Mail, die ihr bekommen habt, wenn ihr Spiele im Rahmen des PS-Plus-Abos in eure Bibliothek übernommen habt. Das konnte ganz schön nervig sein und auch wenn man es gewohnt war, verursachten die Mails jedes Mal einen kurzen Schockmoment, in dem man sich fragte, ob man jetzt aus Versehen doch etwas gekauft hatte.

Das ist jetzt allerdings vorbei – zumindest scheint es derzeit so. In den sozialen Medien tauchen immer mehr Beiträge auf, in denen sich die Spieler fragen, ob sie die Mails übersehen haben oder ob es einfach keine mehr gibt. Bei den Anhäufungen kann man allerdings davon ausgehen: Sony hat die lästige Funktion abgeschafft. Ich selbst habe es übrigens auch ausprobiert und noch keine „Danke für deinen Kauf“-Mail erhalten (Quelle: Reddit).

In diesem Monat könnt ihr euch die Spiele Sackboy: A Big Adventure, Meet Your Maker und Tails of Iron sichern.

Nichts für euch dabei? Dann empfehlen wir euch diese Spiele:

7 Must Plays im April 2023 für PC und Konsolen Abonniere uns

auf YouTube

PS Plus: Das sind die Abo-Stufen

Im Juni letzten Jahres führte Sony ein neues System bei PS Plus ein. Solltet ihr euch damit noch nicht beschäftigt haben, zeigen wir euch die Stufen in unserer praktischen Übersicht und dazu gleich die passenden Preise:

PlayStation Plus Essential (8,99 Euro pro Monat)

Dieses Abo entspricht dem bisherigen PlayStation-Plus-Modell. Beinhaltet also den Online-Multiplayer, besondere Rabatte im Store und monatliche Gratis-Spiele.

Dieses Abo entspricht dem bisherigen PlayStation-Plus-Modell. Beinhaltet also den Online-Multiplayer, besondere Rabatte im Store und monatliche Gratis-Spiele. PlayStation Plus Extra (13,99 Euro pro Monat)

Dieses Abo beinhaltet zusätzlich zu der Essential-Variante über 400 PS4- und PS5-Spiele, die ihr euch auf eure Konsole runterladen und spielen könnt, so lange ihr ein aktives Abo besitzt.

Dieses Abo beinhaltet zusätzlich zu der Essential-Variante über 400 PS4- und PS5-Spiele, die ihr euch auf eure Konsole runterladen und spielen könnt, so lange ihr ein aktives Abo besitzt. PlayStation Plus Premium (17,99 Euro pro Monat)

Dieses Abo beinhaltet alle Vorteile der Essential- und der Extra-Variante, gewährt euch aber darüber hinaus auch noch Zugriff auf rund 350 PlayStation-Klassiker aus der PS1-, PS2-, PS3- und PSP-Ära. PS3-Games können allerdings nur gestreamt werden.

Ein PS-Plus-Abo könnt ihr euch kinderleicht über Amazon sichern:

PlayStation Guthaben für PlayStation Plus Premium | 12 Monate | 120 EUR | PS4/PS5 Download Code - de Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 18.04.2023 11:14 Uhr

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.