Gaming-Monitore gibt es inzwischen wie Sand am Meer, doch nur die wenigsten bleiben PC-Spielern im Gedächtnis. Beim neuen Samsung Odyssey Neo G9 dürfte das etwas anders aussehen – denn der Bildschirm ist auf dem Papier mit wirklich allen Wassern gewaschen.

Samsung Odyssey Neo G9: Riesiger Monitor für anspruchsvolle Gamer

Wer schon öfters mit dem Gedanken gespielt hat, sich einen Gaming-Monitor zuzulegen, der ist bestimmt über kurz oder lang auch auf einige interessante Modelle von Samsung gestoßen. Das Unternehmen bietet Gaming-Bildschirme in allerlei Größen und Preisklassen an. Das Herzstück bildet dabei die G9-Reihe, die nun Nachwuchs in Form des Samsung Odyssey Neo G9 bekommen hat.

Beim neuen Gaming-Koloss handelt es sich um ein 49 Zoll großen Curved-Bildschirm mit 32:9-Seitenverhältnis, der eine Auflösung von 5.120 x 1.440 Pixel und eine Bildwiederholfrequenz von stolzen 240 Hz bietet. Schon das mag auf den ersten Blick beinahe überwältigend wirken, doch das ist erst der Anfang.

Dank Mini-LED-Technik erreicht der Monitor im HDR-Modus Spitzenhelligkeitswerte von unglaublichen 2.000 cd/m², zudem bietet der Bildschirm ein VA-Panel mit gutem Kontrastverhältnis und schneller Reaktionszeit von 1 ms, was vor allem Spieler von Ego-Shootern sehr freuen dürfte.

Ebenfalls interessant: Wie auch die Vorgänger unterstützt das Modell Full Array Local Dimming. Dieses Mal gibt es jedoch statt schlappen 10 gleich 2.048 Dimming-Zonen, sodass Helligkeitsunterschiede in Szenen viel feiner und genauer abgebildet werden können – das war damals ein Kritikpunkt in unserem Test. Auch Unterstützung für die VRR-Technologien AMD FreeSync Premium Pro und Nvidia G-Sync ist mit an Bord.

Die technischen Daten des Samsung Odyssey G9 in der Übersicht:

Displaygröße 49 Zoll / 124,5 cm Auflösung 5.120 x 1.440 Pixel (Bildseitenverhältnis: 32:9) Helligkeit 420 cd/m² (normal) ; 2.000 cd/m² (HDR) Kontrast 2.500:1 (statisch) Reaktionszeit 1 ms (Grau zu Grau) Anschlüsse 2x HDMI 2.1

1x DisplayPort 1.4

2x USB-A 3.0

1x Line-Out Panel VA (QLED) Farbtiefe 10bit (nativ, ohne FRC) Farbraum 125 Prozent (sRGB)

92 Prozent (Adobe RGB)

95 Prozent (DCI-P3) Ergonomie höhenverstellbar, schwenkbar, neigbar VESA ja (100x100), Adapter inkludiert Gewicht 14,5 Kilogramm (mit Standfuß)

Preis & Verfügbarkeit des neuen Samsung-Monitors

Laut Pressemeldung soll der Samsung Odyssey Neo G9 schon seit dem 29. Juli 2021 im offiziellen Samsung-Shop vorbestellt werden können. Der offizielle Verkauf startet am 09. August 2021. Was Samsung bislang nicht verraten hat, ist der Preis des neuen Gaming-Monitors der Superlative. Der direkte Vorgänger wird momentan für rund 1.200 Euro gehandelt, das neue Modell dürfte nochmal etwas teurer werden.

Fakt ist: Für Sparfüchse kommt die Anschaffung des Samsung Odyssey Neo G9 nicht infrage. Doch wie sieht das bei euch aus? Würdet ihr gerne Eigentümer des riesigen Gaming-Bildschirms sein? Oder wüsstet ihr gar nicht, wo ihr für das Monitor-Monster Platz finden sollt? Schreibt es uns in die Kommentare auf Facebook!